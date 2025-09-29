Другие новости29 сентября 2025, 00:37 |
ФОТО. Девушка футболиста Шахтера беременна. Показала животик
Девушка Винисиуса Тобиаса ждет мальчика
29 сентября 2025, 00:37 |
Сандра Гутьеррес поделилась трогательным моментом в Instagram.
Девушка защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса показала фото у зеркала, нежно демонстрируя свой беременный животик.
Для снимка она выбрала простой образ – белый кроп-топ и спортивные шорты.
Публикация сразу собрала множество сердечек и теплых комментариев от друзей и поклонников.
У пары будет мальчик – об этом стало известно после гендер-пати, которую пара провела в сентябре.
