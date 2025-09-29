ФОТО. Девушка футболиста Шахтера беременна. Показала животик

Сандра Гутьеррес поделилась трогательным моментом в Instagram.

Девушка защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса показала фото у зеркала, нежно демонстрируя свой беременный животик.

Для снимка она выбрала простой образ – белый кроп-топ и спортивные шорты.

Публикация сразу собрала множество сердечек и теплых комментариев от друзей и поклонников.

У пары будет мальчик – об этом стало известно после гендер-пати, которую пара провела в сентябре.