  ФОТО. Девушка футболиста Шахтера беременна. Показала животик
29 сентября 2025, 00:37
ФОТО. Девушка футболиста Шахтера беременна. Показала животик

Девушка Винисиуса Тобиаса ждет мальчика

ФОТО. Девушка футболиста Шахтера беременна. Показала животик
Instagram. Сандра Гутьеррес и Винисиус Тобиас

Сандра Гутьеррес поделилась трогательным моментом в Instagram.

Девушка защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса показала фото у зеркала, нежно демонстрируя свой беременный животик.

Для снимка она выбрала простой образ – белый кроп-топ и спортивные шорты.

Публикация сразу собрала множество сердечек и теплых комментариев от друзей и поклонников.

У пары будет мальчик – об этом стало известно после гендер-пати, которую пара провела в сентябре.

фото Винисиус Тобиас беременность Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник: Instagram
