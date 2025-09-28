Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 сентября 2025, 22:10 | Обновлено 28 сентября 2025, 22:11
Стало известно, где пройдет финал Межконтинентального кубка

Победителя турнира вновь определят в Катаре

Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

Стало известно, где пройдет финал Межконтинентального кубка.

Решающий поединок турнира, как и в 2024 году, состоится в Катаре. Дата проведения матча – 17 февраля. Стадион, который примет финал, огласят позже.

10 декабря между собой сыграют «Крус Асуль» и чемпион Кубка Либертадорес, а победитель этого противостояния сыграет с «Пирамидис» за путевку в финал турнира, где команду будет ожидать «ПСЖ». Поединки пройдут 10 и 13 декабря соответственно, обе встречи примет стадион «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне.

Действующим победителем турнира является «Реал».

Ранее стало известно, где пройдет финал Лиги чемпионов в 2027 году.

ПСЖ Межконтинентальный кубок по футболу Катар Крус Асуль
Даниил Кирияка Источник: ФИФА
