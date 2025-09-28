Стало известно, где пройдет финал Межконтинентального кубка.

Решающий поединок турнира, как и в 2024 году, состоится в Катаре. Дата проведения матча – 17 февраля. Стадион, который примет финал, огласят позже.

10 декабря между собой сыграют «Крус Асуль» и чемпион Кубка Либертадорес, а победитель этого противостояния сыграет с «Пирамидис» за путевку в финал турнира, где команду будет ожидать «ПСЖ». Поединки пройдут 10 и 13 декабря соответственно, обе встречи примет стадион «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне.

Действующим победителем турнира является «Реал».

Ранее стало известно, где пройдет финал Лиги чемпионов в 2027 году.