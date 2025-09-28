Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 19:18 | Обновлено 28 сентября 2025, 19:20
ВИДЕО. Пробежал почти все поле. Педриньо оформил дубль в ворота Руха

Бразилец забил свой третий мяч в УПЛ 2025/26

28 сентября 2025, 19:18 | Обновлено 28 сентября 2025, 19:20
ФК Шахтер. Педриньо

Бразильский хавбек «Шахтера» Педриньо оформил дубль в ворота «Руха».

27-летний футболист отличился голом в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги. Бразилец подхватил мяч еще у своей штрафной, протащил его до штрафной площади хозяев поля и оформил дубль. Счет на табло – 0:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для самого Педриньо этот гол стал третьим в сезоне чемпионата Украины.

❗️ ВИДЕО. Пробежал почти все поле. Педриньо оформил дубль в ворота Руха

По теме:
Руслан КОСТЫШИН: «В ледяную воду нас окунули»
ВИДЕО. Вольтемаде озадачил Арсенал. Сороки создали проблемы канонирам
Рух – Шахтер. Видео голов и обзор (обновляется)
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Рух Львов Рух - Шахтер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
