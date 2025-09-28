Бразильский хавбек «Шахтера» Педриньо оформил дубль в ворота «Руха».

27-летний футболист отличился голом в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги. Бразилец подхватил мяч еще у своей штрафной, протащил его до штрафной площади хозяев поля и оформил дубль. Счет на табло – 0:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для самого Педриньо этот гол стал третьим в сезоне чемпионата Украины.

❗️ ВИДЕО. Пробежал почти все поле. Педриньо оформил дубль в ворота Руха