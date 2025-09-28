Отец Пищура рассказал об историческом голе сына на чемпионате мира

На старте чемпионата мира (U-20) в Чили сборная Украины одержала победу над футболистами Южной Кореи, а один из мячей на свой счет записал нападающий венгерского «Дьера» Александр Пищур.

В беседе с корреспондентом Sport.ua его отец, который в свое время выступал за «Волынь», «Ворсклу», «Таврию», «Металлист», «Оболонь», а также за команды Словакии, Казахстана и Узбекистана, поделился впечатлениями об игре сына на ЧМ в Чили.

«Конечно, очень рад, что наша сборная начала с победы и что сын внес свой весомый вклад.

Были два разных тайма, уверен, тренерский штаб после анализа укажет своим подопечным на то, что помешало им показать свои лучшие качества уже после перерыва. Хотя, все же, вчера на первом плане был результат.

В том, что мой сын Саша все-таки оказался в сборной, большая заслуга Виталия Кварцяного, под руководством которого я провел много сезонов в «Волыни». Ему импонировал стиль игры Пищура-младшего, в какие двери он только ни стучался, прежде чем Михайленко сделал свой выбор.

Так как первоочередная задача нападающего – забивать, со своей миссией он справился. Хотя я увидел в его игре и недостатки – об этом сказал ему в телефонном разговоре.

Перед отъездом сказал ему также, чтобы вернулся с медалью. У нас боеспособная сборная, есть лидеры и, на мой взгляд, она в силах громко заявить о себе на мировом форуме.

Чем я сейчас занимаюсь? Представляю интересы сына. В последние три года часто приходилось посещать не только матчи с участием тех венгерских команд, цвета которых он защищал («Академия Пушкаша», «Дьермот», «Дьер»), но и даже тренировки. Есть основания считать, что сын прогрессирует».

Ранее юниорская сборная Украины U-20 в третий раз в истории обыграла Южную Корею.