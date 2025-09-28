Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серия A: Милан – Наполи. Прогноз и анонс на суперматч
Италия
28 сентября 2025, 14:35 | Обновлено 28 сентября 2025, 14:36
89
0

Серия A: Милан – Наполи. Прогноз и анонс на суперматч

Поединок состоится 28 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

28 сентября 2025, 14:35 | Обновлено 28 сентября 2025, 14:36
89
0
Серия A: Милан – Наполи. Прогноз и анонс на суперматч
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

28 сентября, свою встречу пятого тура в рамках Серии А, проведут Милан и Наполи. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Милан

На старте этого сезона Милан выглядит симпатично, в первом туре клуб потерпел нелогичное и незаслуженное поражение дома от Кремонезе 1:2, после чего выдал серию из трех побед, благодаря чему находится в группе лидеров, занимая третью строчку, отставание от первого места составляет всего три балла.

В последнем туре Милан уверенно разобрался в гостях с непростым Удинезе, героем встречи стал Кристиан Пулишич, на его счету дубль и результативная передача. На этой неделе клуб играл в Кубке Италии, где легко обыграл на своем поле Лечче со счетом 3:0 и сыграет в 1/8 финала против Лацио. Под руководством Аллегри Милан может многого добиться, даже бороться за скудетто, так как клуб не играет в еврокубках, а вот конкуренты будут тратить силы на эти турниры. Под вопросом выход на поле звездного Рафы Леау.

Наполи

Неаполитанцы начали хорошо защиту титула, 4 победы в четырех встречах позволили захватить лидерство в Серии А. В последнем туре подопечные Антонио Конте, в тяжелой битве обыграли на своем поле Пизу со счетом 3:2.

Неудачным получился старт в Лиге чемпионов, проиграли на выезде Манчестер Сити со счетом 0:2, пока единственное поражение во всех турнирах. Топ-соперников у Наполи в чемпионате пока не было, так что предстоящий матч можно считать первым серьезным испытанием.

Еще не сможет сыграть из-за травмы Лукаку, зато сразу влился в игру другой звездный бельгиец Кевин Де Брюйне.

Личные встречи

В прошлом сезоне неаполитанцы сумели выиграть обе очные встречи – 2:0 на выезде и 2:1 в родных стенах. Матчи этих клубов часто проходят в напряженной борьбе.

Прогноз

Сыграют прямые конкуренты за лидерство, победа в этом матче может вывести миланцев на первую строчку по дополнительным показателям.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Милана – 2,31, ничья – 3,33, победа Наполи – 3,16. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Жду захватывающего футбола на встречных курсах, где многое будет зависеть от реализации моментов. Поскольку команды явно будут нацелены на атаку, ставка на тотал больше 2,5 голов за 2,24 выглядит перспективно.

Прогноз Sport.ua
Милан
28 сентября 2025 -
21:45
Наполи
Тотал больше 2.5 2.24 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Металлист – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Сыграет ли Довбик? Рома выбрала стартовый состав на матч Серии А с Вероной
Рома – Верона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Милан Наполи Милан - Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Футбол | 27 сентября 2025, 20:59 11
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами

Тренер недоволен игрой в обороне

Помог мадридский Реал. Владельцы Ливерпуля намерены приобрести клуб Ла Лиги
Футбол | 28 сентября 2025, 15:07 0
Помог мадридский Реал. Владельцы Ливерпуля намерены приобрести клуб Ла Лиги
Помог мадридский Реал. Владельцы Ливерпуля намерены приобрести клуб Ла Лиги

Fenway Sports Group провел несколько раундов переговоров с руководством «Хетафе»

Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Футбол | 28.09.2025, 10:15
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Футбол | 28.09.2025, 07:11
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Игорь СУРКИС: «Какой кризис Динамо? Команда не проигрывает 39 матчей»
Футбол | 28.09.2025, 11:35
Игорь СУРКИС: «Какой кризис Динамо? Команда не проигрывает 39 матчей»
Игорь СУРКИС: «Какой кризис Динамо? Команда не проигрывает 39 матчей»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
27.09.2025, 02:34
Бокс
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
27.09.2025, 07:58 4
Бокс
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 148
Футбол
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 3
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 4
Бокс
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем