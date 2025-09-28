Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

28 сентября, свою встречу пятого тура в рамках Серии А, проведут Милан и Наполи. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Милан

На старте этого сезона Милан выглядит симпатично, в первом туре клуб потерпел нелогичное и незаслуженное поражение дома от Кремонезе 1:2, после чего выдал серию из трех побед, благодаря чему находится в группе лидеров, занимая третью строчку, отставание от первого места составляет всего три балла.

В последнем туре Милан уверенно разобрался в гостях с непростым Удинезе, героем встречи стал Кристиан Пулишич, на его счету дубль и результативная передача. На этой неделе клуб играл в Кубке Италии, где легко обыграл на своем поле Лечче со счетом 3:0 и сыграет в 1/8 финала против Лацио. Под руководством Аллегри Милан может многого добиться, даже бороться за скудетто, так как клуб не играет в еврокубках, а вот конкуренты будут тратить силы на эти турниры. Под вопросом выход на поле звездного Рафы Леау.

Наполи

Неаполитанцы начали хорошо защиту титула, 4 победы в четырех встречах позволили захватить лидерство в Серии А. В последнем туре подопечные Антонио Конте, в тяжелой битве обыграли на своем поле Пизу со счетом 3:2.

Неудачным получился старт в Лиге чемпионов, проиграли на выезде Манчестер Сити со счетом 0:2, пока единственное поражение во всех турнирах. Топ-соперников у Наполи в чемпионате пока не было, так что предстоящий матч можно считать первым серьезным испытанием.

Еще не сможет сыграть из-за травмы Лукаку, зато сразу влился в игру другой звездный бельгиец Кевин Де Брюйне.

Личные встречи

В прошлом сезоне неаполитанцы сумели выиграть обе очные встречи – 2:0 на выезде и 2:1 в родных стенах. Матчи этих клубов часто проходят в напряженной борьбе.

Прогноз

Сыграют прямые конкуренты за лидерство, победа в этом матче может вывести миланцев на первую строчку по дополнительным показателям.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Милана – 2,31, ничья – 3,33, победа Наполи – 3,16.

Жду захватывающего футбола на встречных курсах, где многое будет зависеть от реализации моментов. Поскольку команды явно будут нацелены на атаку, ставка на тотал больше 2,5 голов за 2,24 выглядит перспективно.