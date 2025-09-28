Стали известны составы команд матча Металлист 1925 – Колос

28 сентября в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся харьковский «Металлист 1925» и «Колос» из Ковалевки.

Игра состоится на стадионе «Полесье» в Житомире в 15:30 по Киеву.

Номинальные хозяева поля неплохо начали сезон по возвращении в УПЛ и находятся на шестой строчке. «Колос» пока демонстрирует невероятные результаты и замыкает тройку лидеров.

Между собой команды встречались девять раз и здесь небольшое преимущество по игрокам «Колоса» Команда из Ковалевки трижды побеждала своего соперника и однажды проигрывала. Еще 5 матчей между клубами завершалось вничью.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

Металлист 1925: Варакута, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Антюх, Калитвинцев, Литвиненко, Рашица, Итодо

Колосс: Пахолюк, Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник, Таллес, Гагнидзе, Ррапай, Гусол, Климчук, Алефиренко