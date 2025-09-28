Где смотреть онлайн центральный матч тура АПЛ Ньюкасл – Арсенал
28 сентября в 18:30 пройдет матч 6-го тура чемпионата Англии
28 сентября в 18:30 пройдет главный матч 6-го тура Английской Премьер-лиги.
На аренді «Сент-Джеймс Парк» команда «Ньюкасл» принимает «Арсенал».
Главные тренеры команд – Эдди Хау и Микель Артета – готовят своих игроков исключительно на победу.
В турнирной таблице «Арсенал» занимает 7-е место (10 очков из 15 возможных), тогда как «Ньюкасл» с 6 баллами располагается на 15-й строчке.
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports
