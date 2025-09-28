28 сентября в 18:30 пройдет главный матч 6-го тура Английской Премьер-лиги.

На аренді «Сент-Джеймс Парк» команда «Ньюкасл» принимает «Арсенал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры команд – Эдди Хау и Микель Артета – готовят своих игроков исключительно на победу.

В турнирной таблице «Арсенал» занимает 7-е место (10 очков из 15 возможных), тогда как «Ньюкасл» с 6 баллами располагается на 15-й строчке.

Где смотреть онлайн центральный матч тура АПЛ Ньюкасл – Арсенал

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports