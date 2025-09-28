Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн центральный матч тура АПЛ Ньюкасл – Арсенал
Англия
28 сентября 2025, 13:12 | Обновлено 28 сентября 2025, 13:17
23
0

Где смотреть онлайн центральный матч тура АПЛ Ньюкасл – Арсенал

28 сентября в 18:30 пройдет матч 6-го тура чемпионата Англии

28 сентября 2025, 13:12 | Обновлено 28 сентября 2025, 13:17
23
0
Где смотреть онлайн центральный матч тура АПЛ Ньюкасл – Арсенал
Коллаж Sport.ua

28 сентября в 18:30 пройдет главный матч 6-го тура Английской Премьер-лиги.

На аренді «Сент-Джеймс Парк» команда «Ньюкасл» принимает «Арсенал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры команд – Эдди Хау и Микель Артета – готовят своих игроков исключительно на победу.

В турнирной таблице «Арсенал» занимает 7-е место (10 очков из 15 возможных), тогда как «Ньюкасл» с 6 баллами располагается на 15-й строчке.

Где смотреть онлайн центральный матч тура АПЛ Ньюкасл – Арсенал

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports

Ньюкасл – Арсенал
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тренер Тоттенхэма сказал, чего не хватило команде в матче с Вулверхэмптоном
Мареска прокомментировал домашнее поражение в матче с Брайтоном
Ньюкасл Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл - Арсенал где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забил Вересу и верит в триумф. Форвард Локомотива – о пути в Кубке
Футбол | 28 сентября 2025, 12:35 0
Забил Вересу и верит в триумф. Форвард Локомотива – о пути в Кубке
Забил Вересу и верит в триумф. Форвард Локомотива – о пути в Кубке

Эксклюзивное интервью украинского футболиста Богдана Мордаса для Sport.ua

Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Футбол | 28 сентября 2025, 08:47 1
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ

Коуч отшутился на вопрос о ротации состава

Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 28.09.2025, 11:00
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Футбол | 28.09.2025, 07:11
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Футбол | 27.09.2025, 20:59
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 3
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 216
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 16
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
27.09.2025, 02:34
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
27.09.2025, 04:26 3
Бокс
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем