ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо продолжит карьеру в чемпионате Литвы
ФК «Дайнава» объявил о сотрудничестве с украинским полузащитником Артемом Сухоцким
Воспитанник киевского «Динамо» Артем Сухоцкий определился с клубом, в котором продолжит карьеру. О трансфере 32-летнего футболиста объявил литовский ФК «Дайнава» в своих социальных сетях.
Украинский полузащитник перебрался в новую команду на правах свободного агента. Стороны решил не разглашать финансовые детали соглашения и срок действия контракта.
Сухоцкий покинул академию «Динамо» в январе 2012 года, после чего играл за «Ильичевец», «Александрию», «Зарю», «Десну», «Черноморец». Имеет опыт выступлений в чемпионатах Польши и Словакии.
В прошлом сезоне провел 28 матчей за польский «Заглембе», в которых записал на свой счет одну результативную передачу.
«Дайнава» занимает десятое место в чемпионате и продолжает борьбу за выживание. От зоны плей-офф команду отделяет один балл. Девятая позиция в турнирной таблице Литвы позволит команде сыграть в 2-матчевом противостоянии на вылет.
