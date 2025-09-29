Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо продолжит карьеру в чемпионате Литвы

ФК «Дайнава» объявил о сотрудничестве с украинским полузащитником Артемом Сухоцким

ФК Дайнава. Артем Сухоцкий

Воспитанник киевского «Динамо» Артем Сухоцкий определился с клубом, в котором продолжит карьеру. О трансфере 32-летнего футболиста объявил литовский ФК «Дайнава» в своих социальных сетях.

Украинский полузащитник перебрался в новую команду на правах свободного агента. Стороны решил не разглашать финансовые детали соглашения и срок действия контракта.

Сухоцкий покинул академию «Динамо» в январе 2012 года, после чего играл за «Ильичевец», «Александрию», «Зарю», «Десну», «Черноморец». Имеет опыт выступлений в чемпионатах Польши и Словакии.

В прошлом сезоне провел 28 матчей за польский «Заглембе», в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

«Дайнава» занимает десятое место в чемпионате и продолжает борьбу за выживание. От зоны плей-офф команду отделяет один балл. Девятая позиция в турнирной таблице Литвы позволит команде сыграть в 2-матчевом противостоянии на вылет.

чемпионат Литвы по футболу Дайнава Алитус Артем Сухоцкий Динамо Киев трансферы свободный агент
Николай Титюк Источник: Instagram
