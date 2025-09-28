Клубы УПЛ не захотели подписывать финалиста Лиги Европы: «Без конкретики»

Украинский легионер Роман Безус в эксклюзивном интервью Sport.ua признался, что ни один клуб УПЛ не был заинтересован в его услугах в летнее трансферное окно.

– Кроме Кипра, у тебя были еще какие-то варианты продолжения карьеры?

– Нет. Это если говорить о конкретике. Разговоры были, но не более того.

– Вариант из Украины не рассматривал?

– По крайней мере, мне из клубов Премьер-лиги никто не звонил, – сказал Безус.

Роман продолжит карьеру на Кипре. Совсем недавно футболист подписал контракт с местной командой «Анортосис». Роман Безус выступал в составе Днепропетровского Днепра в сезоне 2015/2016. Под руководством Мирона Маркевича «днепряне» вышли в полуфинал Лиги Европы, где уступили испанскую Севилью (2:3).