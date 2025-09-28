Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клубы УПЛ не захотели подписывать финалиста Лиги Европы: «Без конкретики»
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 10:59 |
601
0

Роман Безус рассказал о вариантах продолжения карьеры

Клубы УПЛ не захотели подписывать финалиста Лиги Европы: «Без конкретики»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

Украинский легионер Роман Безус в эксклюзивном интервью Sport.ua признался, что ни один клуб УПЛ не был заинтересован в его услугах в летнее трансферное окно.

– Кроме Кипра, у тебя были еще какие-то варианты продолжения карьеры?

– Нет. Это если говорить о конкретике. Разговоры были, но не более того.

– Вариант из Украины не рассматривал?

– По крайней мере, мне из клубов Премьер-лиги никто не звонил, – сказал Безус.

Роман продолжит карьеру на Кипре. Совсем недавно футболист подписал контракт с местной командой «Анортосис». Роман Безус выступал в составе Днепропетровского Днепра в сезоне 2015/2016. Под руководством Мирона Маркевича «днепряне» вышли в полуфинал Лиги Европы, где уступили испанскую Севилью (2:3).

По теме:
Кемкин объяснил уход из Карпат: «Понял, что нужно менять команду»
К Роналду? Звездный хавбек Ман Сити думает о переезде в Саудовскую Аравию
Полесье и Карпаты звали украинского легионера в УПЛ. Есть ответ игрока
Олег Вахоцкий
