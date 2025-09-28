MLS. Ассист Смолякова, поражение команды Чеберко, Сваток просидел в запасе

В ночь на 28 сентября было проведено 13 матчей в американской футбольной лиге.

«Коламбус Крю» с украинским защитником Евгеном Чеберко на выезде уступил «Чикаго Файр» со счётом 0:2.

Другой украинский защитник Александр Сваток провёл весь матч в запасе, пока его команда «Остин» играла против «Реал Солт-Лейк». В итоге коллектив украинца проиграл 1:3.

Уверенную выездную победу над «Сент-Луис Сити» оформил клуб «Лос-Анджелес» – 3:0. Автором первой голевой передачи в матче стал Артём Смоляков из Украины.

Пока украинец Геннадий Синчук отправился со сборной Украины U-20 на чемпионат мира, его команда «Клуб де Фут Монреаль» разгромила «Шарлотт» со счётом 4:1.

MLS. 28 сентября

«Ди Си Юнайтед» – «Филадельфия Юнайтед» – 0:6

Голы: Дамиани, 17, Энтли, 34 (автогол), Василев, 36, 51, Илоски, 49, Уре, 62

«Нью-Йорк Ред Буллз» – «Нью-Йорк Сити» – 2:3

Голы: Холл, 23, Форсберг, 47 – Меркау, 2, Андреас, 26, Мартинс, 65

«Нью-Ингленд Революшн» – «Атланта Юнайтед» – 2:0

Голы: Тургеман, 72, Кампана, 75

«Шарлотт» – «Клуб де Фут Монреаль» – 1:4

Голы: Заха, 10 – Сили, 41, 86, Герберс, 53, Овусу, 90

Удаление: Маланда, 20

«Нэшвилл» – «Хьюстон Динамо» – 3:1

Голы: Мухтар, 2, Сарридж, 48, Нахар, 50 – Урсо, 40

Удаление: Святченко, 9

«Сент-Луис Сити» – «Лос-Анджелес» – 0:3

Голы: Буанга, 15, Сон Хин Мин, 45+4, 60

«Чикаго Файр» – «Коламбус Крю» – 2:0

Голы: Гутман, 25, Куйперс, 70

«Колорадо Репидс» – «Миннесота Юнайтед» – 1:1

Голы: Сантос, 45+1 – Триантис, 65

«Реал Солт-Лейк» – «Остин» – 3:1

Голы: Охеда, 45, Едлин, 49, Олатунджи, 82 – Сабович, 90+2

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Спортинг Канзас-Сити» – 4:1

Голы: Пейнтсил, 4, 25, 43, Фагундес, 60 – Йовелич, 28

«Портленд Тимберс» – «Даллас» – 2:2

Голы: Рамиро, 45+2 (автогол), Паредес, 81 – Муса, 73 (пен.), Хулио Сантос, 85

«Сан-Диего» – «Сан-Хосе Эртквейкс» – 0:1

Гол: Мартинес, 14

«Сиэтл Саундерс» – «Ванкувер Уайткэпс» – 2:2

Голы: Реген, 54, Руснак, 55 – Уайт, 52, Лаборда, 69