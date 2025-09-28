Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Вторая лига
Ребел Киев
28.09.2025 13:00 - : -
Чайка
Украина. Вторая лига
Вторая лига. 10-й тур, 28 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 сентября видеотрансляции матчей 10-го тура Второй лиги

Вторая лига. 10-й тур, 28 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ребел

28 сентября состоятся шесть матчей 10-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 10-й тур, 28 сентября 2025

  • 12:00. «Горняк-Спорт» – «Диназ»
  • 12:00. «Черноморец-2» – «Тростянец»
  • 13:00. «Ребел» – «Чайка»
  • 13:30. «Александрия-2» – «Колос-2»
  • 14:00. «Вильхивцы» – «Нива» Винница
  • 15:00. «Скала 1911» – «Куликов-Белка»
  • 15:30. «Локомотив» Киев – «Левый Берег-2»

12:00. «Горняк-Спорт» – «Диназ»

12:00. «Черноморец-2» – «Тростянец»

13:00. «Ребел» – «Чайка»

13:30. «Александрия-2» – «Колос-2»

14:00. «Вильхивцы» – «Нива» Винница

15:00. «Скала 1911» – «Куликов-Белка»

15:30. «Локомотив» Киев – «Левый Берег-2»

