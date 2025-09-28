28.09.2025 13:00 - : -
45
0
Вторая лига. 10-й тур, 28 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 сентября видеотрансляции матчей 10-го тура Второй лиги
28 сентября состоятся шесть матчей 10-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 10-й тур, 28 сентября 2025
- 12:00. «Горняк-Спорт» – «Диназ»
- 12:00. «Черноморец-2» – «Тростянец»
- 13:00. «Ребел» – «Чайка»
- 13:30. «Александрия-2» – «Колос-2»
- 14:00. «Вильхивцы» – «Нива» Винница
- 15:00. «Скала 1911» – «Куликов-Белка»
- 15:30. «Локомотив» Киев – «Левый Берег-2»
