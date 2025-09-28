Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос-2 стал лидером, первые очки Диназа. Результаты 10-го тура Второй лиги
Вторая лига
Ребел Киев
28.09.2025 13:00 – FT 0 : 1
Чайка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
28 сентября 2025, 17:42 | Обновлено 28 сентября 2025, 17:43
89
1

Колос-2 стал лидером, первые очки Диназа. Результаты 10-го тура Второй лиги

Во всех поединках дня победили гости

28 сентября 2025, 17:42 | Обновлено 28 сентября 2025, 17:43
89
1 Comments
Колос-2 стал лидером, первые очки Диназа. Результаты 10-го тура Второй лиги
ФК Александрия

В воскресенье, 28 сентября, во Второй лиге прошли матчи 10-го тура. В игровую программу дня вошли пять поединков.

В первом матче дня «Диназ» на выезде обыграл «Горняк-Спорт». Команда Александра Головко одержала первую победу и получила первые очки в сезоне.

«Александрия-2» на своем поле принимала «Колос-2». Гости выиграли со счетом 1:0 и вышли на первое место турнирной таблицы группы Б.

Вторая лига. 10-й тур, 28 сентября

Горняк-Спорт – Диназ – 0:1

Гол: Бобита, 88

Ребел – Чайка – 0:1

Гол: Овчарук, 28

Александрия-2 – Колос-2 – 0:1

Гол: Недоля, 90+3

Вильхивцы – Нива Винница – 1:2

Голы: Шестаков, 16 – Погорелый, 11, Лотоцкий, 34

Скала 1911 – Куликов-Белка – 0:2

Голы: Шарабура, 27, Ничипоренко, 90+2 (пенальти)

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Горняк-Спорт – Диназ

Ребел – Чайка

Александрия-2 – Колос-2

Вильхивцы – Нива Винница

Скала 1911 – Куликов-Белка

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Овчарук (Чайка).
По теме:
Рух – Шахтер. Видео голов и обзор (обновляется)
Металлист 1925 – Колос – 1:0. Первое поражение Костышина. Видео гола
Игрок Оболони рассказал, почему не удалось переиграть Зарю
Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Горняк-Спорт Диназ Вышгород Ребел Киев Чайка Петропавловская Борщаговка Александрия-2 Колос-2 Ковалевка Вильхивцы Нива Винница Скала 1911 Стрый Куликов-Белка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Футбол | 28 сентября 2025, 07:11 1
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол

Луис провел пресс-конференцию после победы со счетом 2:0 в поединке 6-го тура Лиги 1

Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Футбол | 28 сентября 2025, 08:47 1
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ

Коуч отшутился на вопрос о ротации состава

Кого поставил в основу Артета? Ньюкасл и Арсенал назвали стартовые составы
Футбол | 28.09.2025, 17:47
Кого поставил в основу Артета? Ньюкасл и Арсенал назвали стартовые составы
Кого поставил в основу Артета? Ньюкасл и Арсенал назвали стартовые составы
Довбик поразил ворота Вероны, забив первый гол за Рому при Гасперини
Футбол | 28.09.2025, 16:19
Довбик поразил ворота Вероны, забив первый гол за Рому при Гасперини
Довбик поразил ворота Вероны, забив первый гол за Рому при Гасперини
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Футбол | 27.09.2025, 19:59
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamo1927
Молодцы, резерв на будущее есть. 
Ответить
0
Популярные новости
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
27.09.2025, 07:58 4
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
27.09.2025, 04:26 3
Бокс
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
27.09.2025, 10:42
Футбол
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
27.09.2025, 05:09 2
Бокс
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем