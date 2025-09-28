Колос-2 стал лидером, первые очки Диназа. Результаты 10-го тура Второй лиги
Во всех поединках дня победили гости
В воскресенье, 28 сентября, во Второй лиге прошли матчи 10-го тура. В игровую программу дня вошли пять поединков.
В первом матче дня «Диназ» на выезде обыграл «Горняк-Спорт». Команда Александра Головко одержала первую победу и получила первые очки в сезоне.
«Александрия-2» на своем поле принимала «Колос-2». Гости выиграли со счетом 1:0 и вышли на первое место турнирной таблицы группы Б.
Вторая лига. 10-й тур, 28 сентября
Горняк-Спорт – Диназ – 0:1
Гол: Бобита, 88
Ребел – Чайка – 0:1
Гол: Овчарук, 28
Александрия-2 – Колос-2 – 0:1
Гол: Недоля, 90+3
Вильхивцы – Нива Винница – 1:2
Голы: Шестаков, 16 – Погорелый, 11, Лотоцкий, 34
Скала 1911 – Куликов-Белка – 0:2
Голы: Шарабура, 27, Ничипоренко, 90+2 (пенальти)
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Горняк-Спорт – Диназ
Ребел – Чайка
Александрия-2 – Колос-2
Вильхивцы – Нива Винница
Скала 1911 – Куликов-Белка
События матча
