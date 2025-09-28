Колос-2 стал лидером, первые очки Диназа. Результаты 10-го тура Второй лиги

В воскресенье, 28 сентября, во Второй лиге прошли матчи 10-го тура. В игровую программу дня вошли пять поединков.

В первом матче дня «Диназ» на выезде обыграл «Горняк-Спорт». Команда Александра Головко одержала первую победу и получила первые очки в сезоне.

«Александрия-2» на своем поле принимала «Колос-2». Гости выиграли со счетом 1:0 и вышли на первое место турнирной таблицы группы Б.

Вторая лига. 10-й тур, 28 сентября

Горняк-Спорт – Диназ – 0:1

Гол: Бобита, 88

Ребел – Чайка – 0:1

Гол: Овчарук, 28

Александрия-2 – Колос-2 – 0:1

Гол: Недоля, 90+3

Вильхивцы – Нива Винница – 1:2

Голы: Шестаков, 16 – Погорелый, 11, Лотоцкий, 34

Скала 1911 – Куликов-Белка – 0:2

Голы: Шарабура, 27, Ничипоренко, 90+2 (пенальти)

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Горняк-Спорт – Диназ

Ребел – Чайка

Александрия-2 – Колос-2

Вильхивцы – Нива Винница

Скала 1911 – Куликов-Белка