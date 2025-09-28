Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рубен АМОРИМ: «Я всегда уверен, потому что знаю, что делать»
Англия
28 сентября 2025, 03:42 | Обновлено 28 сентября 2025, 03:46
34
0

Рубен АМОРИМ: «Я всегда уверен, потому что знаю, что делать»

«Красные дьяволы» продолжают демонстрировать нестабильную игру

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение от «Брентфорда» (1:3) в матче 6-го тура АПЛ.

– Вы говорили о необходимости сохранять темп, но команда пропустила дважды уже за 20 минут. В чем причина? Снова говорят о системе…

– Всегда одно и то же: когда выигрываем – это не система, когда проигрываем – система. Думаю, дело в другом: мы играли в тот футбол, который хотел «Брентфорд». Длинные передачи, подборы, и мы никак не могли успокоить игру и навязать свой стиль. Соперник отбирал мяч и сразу атаковал. Два гола мы именно так и пропустили. Пенальти мог всё изменить, но в целом – мы не контролировали игру.

– Вы уже провели более 30 матчей в Премьер-лиге. Кажется, проблемы очень базовые…

– Знаю, ребята. Мы говорим об этом каждый раз после поражения. Нужно работать над многими вещами. Сегодня самая большая проблема – мы не смогли войти в игру. Пропустили в контратаках, хотя готовились к этому всю неделю. Это расстраивает.

– Как это изменить? Как добиться стабильности?

– Работать над всем. Сегодня особенно обидно, что мы пропустили именно те голы, которые разбирали на тренировках. Мы можем лучше держать мяч, контролировать игру, особенно когда решения арбитра идут против нас. В такие моменты нужно проявлять больше характера и не позволять игре уходить из-под контроля.

– Вы не считаете, что удаление Коллинза могло изменить результат?

– Нет, я лишь говорю, что иногда решения не в твою пользу – так бывает. Мы должны были сами успокоить игру, но не сделали этого. Арбитр объяснил, что Мбему не контролировал мяч, но, на мой взгляд, он не контролировал его именно из-за фола. Однако я не хочу сосредотачиваться на судье. Мы должны были сыграть лучше – и не сделали этого.

– Уверены ли вы, что сможете всё исправить?

– В футболе всегда взлёты и падения. Выигрываешь – чувствуешь моментум. Проигрываешь – начинаешь с нуля и борешься за следующую победу. Я всегда уверен, потому что знаю, что делать.

– Вы обычно берёте ответственность на себя, но сегодня было много индивидуальных ошибок. Чувствуете ли вы, что игроки не берут ответственность на себя?

– Это моя работа. Я не просто прикрываю игроков. Я делаю то, что лучше для команды и клуба. Я вижу, как ребята тренируются. В матчах под давлением они иногда играют хуже – это часть давления в таком клубе. Моя задача – выиграть следующий матч и создать моментум. Сегодня мы играли в футбол «Брентфорда», а не свой. Когда играешь в игру соперника – выигрывать сложно.

– Видите ли вы путь вперёд? Ведь сейчас – шаг вперёд, шаг назад…

– Ребята, я не могу сказать ничего нового. Иногда мы играем хорошо и видно прогресс, иногда – нет. Всё зависит от следующего матча. Мы можем создавать больше моментов, иногда хорошо доходим до финальной трети, но не хватает качества в завершении. Это то, над чем нужно работать.

Манчестер Юнайтед Брентфорд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Рубен Аморим пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
