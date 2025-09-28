ФОТО. Мама Ламина Ямаля затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
Мама Ламина Ямаля стала одной из звезд вечера
Мама футболиста «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, Шейла Эбана, опубликовала фотографии с церемонии «Золотой мяч-2025».
Мать 18-летнего игрока поделилась семью фотографиями, на которых она выглядела феноменально:
«Еще раз мое сердце разрывается от гордости за тебя, мой мальчик. Видеть, как ты растешь и достигаешь своих мечт, наполняет мою душу. Мы всегда будем рядом с тобой, в каждом твоем шаге», – подписала публикацию Шейла.
Эта публикация уже собрала более 230 тысяч лайков, а в комментариях ее подписчики отмечают насколько красивой она была и какой хороший пример показывает другим матерям со всего мира.
