ФОТО. Мама Ламина Ямаля затмила красную дорожку Золотого мяча-2025

Мама футболиста «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, Шейла Эбана, опубликовала фотографии с церемонии «Золотой мяч-2025».

Мать 18-летнего игрока поделилась семью фотографиями, на которых она выглядела феноменально:

«Еще раз мое сердце разрывается от гордости за тебя, мой мальчик. Видеть, как ты растешь и достигаешь своих мечт, наполняет мою душу. Мы всегда будем рядом с тобой, в каждом твоем шаге», – подписала публикацию Шейла.

Эта публикация уже собрала более 230 тысяч лайков, а в комментариях ее подписчики отмечают насколько красивой она была и какой хороший пример показывает другим матерям со всего мира.