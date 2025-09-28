Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 сентября 2025, 02:27
ФОТО. Мама Ламина Ямаля затмила красную дорожку Золотого мяча-2025

Мама Ламина Ямаля стала одной из звезд вечера

ФОТО. Мама Ламина Ямаля затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
Instagram. Шейла Эбана и Ламин Ямаль

Мама футболиста «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, Шейла Эбана, опубликовала фотографии с церемонии «Золотой мяч-2025».

Мать 18-летнего игрока поделилась семью фотографиями, на которых она выглядела феноменально:

«Еще раз мое сердце разрывается от гордости за тебя, мой мальчик. Видеть, как ты растешь и достигаешь своих мечт, наполняет мою душу. Мы всегда будем рядом с тобой, в каждом твоем шаге», – подписала публикацию Шейла.

Эта публикация уже собрала более 230 тысяч лайков, а в комментариях ее подписчики отмечают насколько красивой она была и какой хороший пример показывает другим матерям со всего мира.

