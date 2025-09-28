Мартинес – 5-й лучший бомбардир Интера в истории Серии А
Аргентинец обошел по количеству голов Сандро Маццолу
Лаутаро Мартинес стал 5-м бомбардиром в истории «Интера» в Серии А.
Это произошло в матче 5-го тура чемпионата Италии, в котором «Интер» на выезде победил «Кальяри» со счетом 2:0.
Лаутаро Мартинес, забив 117-й гол за «нерадзурри» в Серии А, вышел на 5-е место в истории клуба по количеству забитых мячей в чемпионате Италии.
Лучшие бомбардиры Интера в Серии А
- 197 – Джузеппе Меацца (Италия)
- 138 – Бенито Лоренци (Италия)
- 133 – Иштван Ньерш (Венгрия)
- 128 – Алессандро Альтобелли (Италия)
- 117 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
- 116 – Сандро Маццола (Италия)
Франческо Пио Эспозито в возрасте 20 лет и 91 день стал четвертым самым молодым итальянским игроком «Интера» в XXI веке, забившим гол в матче Серии А, после его брата Себастьяно (17 лет и 172 дня), Марио Балотелли (17 лет и 238 дней) и Давиде Фараони (20 лет и 74 дня).
117 - #LautaroMartínez (117 goals) has overtaken S. Mazzola (116) and is now the 5th top scorer in #Inter's history in #SerieA, behind G. Meazza (197), B. Lorenzi (138), S. Nyers (133) and A. Altobelli (128). Climb.#CagliariInter pic.twitter.com/FPPKzjoaC3— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 27, 2025
20 - Francesco Pio #Esposito (20 years, 91 days) is the 4th youngest Italian player to score for #Inter in #SerieA in the 2000s, after his brother Sebastiano (17 years, 172 days), M. Balotelli (17 years, 238 days), and M.D. Davide Faraoni (20 years, 74 days). Impact.— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 27, 2025
Lautaro e Pio Esposito regalano i 3 punti all'@Inter! 🎁#CagliariInter pic.twitter.com/1GTw5VSBas— Lega Serie A (@SerieA) September 27, 2025
