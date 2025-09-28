Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мартинес – 5-й лучший бомбардир Интера в истории Серии А
28 сентября 2025, 00:43
Мартинес – 5-й лучший бомбардир Интера в истории Серии А

Аргентинец обошел по количеству голов Сандро Маццолу

Мартинес – 5-й лучший бомбардир Интера в истории Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес стал 5-м бомбардиром в истории «Интера» в Серии А.

Это произошло в матче 5-го тура чемпионата Италии, в котором «Интер» на выезде победил «Кальяри» со счетом 2:0.

Лаутаро Мартинес, забив 117-й гол за «нерадзурри» в Серии А, вышел на 5-е место в истории клуба по количеству забитых мячей в чемпионате Италии.

Лучшие бомбардиры Интера в Серии А

  • 197 – Джузеппе Меацца (Италия)
  • 138 – Бенито Лоренци (Италия)
  • 133 – Иштван Ньерш (Венгрия)
  • 128 – Алессандро Альтобелли (Италия)
  • 117 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
  • 116 – Сандро Маццола (Италия)

Франческо Пио Эспозито в возрасте 20 лет и 91 день стал четвертым самым молодым итальянским игроком «Интера» в XXI веке, забившим гол в матче Серии А, после его брата Себастьяно (17 лет и 172 дня), Марио Балотелли (17 лет и 238 дней) и Давиде Фараони (20 лет и 74 дня).

