Интер добыл третью победу в Серии А. Где нерадзурри в таблице чемпионата?

Миланский Интер обыграл Кальяри в матче пятого тура Серии А 2025/26.

Нерадзурри добыли выездную победу со счетом 2:0. Встреча прошла на стадион Униполь Домус.

Голами за подопечных Кристиана Киву отличились Лаутаро Мартинес и Франческо Пио Эспозито.

Интер добыл третью победу в текущем сезоне чемпионата Италии. У миланского коллектива девять очков и пятая позиция в LIVE-таблице Серии А.

Серия А 2025/26. 5-й тур, 27 сентября

Кальяри – Интер – 0:2

Голы: Мартинес, 9, Эспозито, 82

Getty Images/Global Images Ukraine

