Интер добыл третью победу в Серии А. Где нерадзурри в таблице чемпионата?
Подопечные Кристиана Киву с голами Мартинеса и Эспозито одолели Кальри 2:0
Миланский Интер обыграл Кальяри в матче пятого тура Серии А 2025/26.
Нерадзурри добыли выездную победу со счетом 2:0. Встреча прошла на стадион Униполь Домус.
Голами за подопечных Кристиана Киву отличились Лаутаро Мартинес и Франческо Пио Эспозито.
Интер добыл третью победу в текущем сезоне чемпионата Италии. У миланского коллектива девять очков и пятая позиция в LIVE-таблице Серии А.
Серия А 2025/26. 5-й тур, 27 сентября
Кальяри – Интер – 0:2
Голы: Мартинес, 9, Эспозито, 82
