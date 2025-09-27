Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер добыл третью победу в Серии А. Где нерадзурри в таблице чемпионата?
Чемпионат Италии
Кальяри
27.09.2025 21:45 – FT 0 : 2
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
27 сентября 2025, 23:45 | Обновлено 27 сентября 2025, 23:47
30
0

Интер добыл третью победу в Серии А. Где нерадзурри в таблице чемпионата?

Подопечные Кристиана Киву с голами Мартинеса и Эспозито одолели Кальри 2:0

27 сентября 2025, 23:45 | Обновлено 27 сентября 2025, 23:47
30
0
Интер добыл третью победу в Серии А. Где нерадзурри в таблице чемпионата?
Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский Интер обыграл Кальяри в матче пятого тура Серии А 2025/26.

Нерадзурри добыли выездную победу со счетом 2:0. Встреча прошла на стадион Униполь Домус.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за подопечных Кристиана Киву отличились Лаутаро Мартинес и Франческо Пио Эспозито.

Интер добыл третью победу в текущем сезоне чемпионата Италии. У миланского коллектива девять очков и пятая позиция в LIVE-таблице Серии А.

Серия А 2025/26. 5-й тур, 27 сентября

Кальяри – Интер – 0:2

Голы: Мартинес, 9, Эспозито, 82

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Игор ТУДОР: «Я должен уметь выбирать правильных игроков»
Джокер Ювентуса. Вышел и сразу забил в топ-матче против Аталанты
Ювентус – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Франческо Пио Эспозито Лаутаро Мартинес Кальяри Интер Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Футбол | 27 сентября 2025, 07:39 3
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо

Поединок пройдет 27 сентября в 18:00

Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Футбол | 27 сентября 2025, 20:00 3
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ

ПСЖ – Осер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 27.09.2025, 23:52
ПСЖ – Осер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ПСЖ – Осер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Футбол | 27.09.2025, 21:00
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Бокс | 27.09.2025, 07:58
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
26.09.2025, 04:57 1
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
26.09.2025, 07:26 19
Футбол
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 1
Футбол
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 7
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
27.09.2025, 04:26 3
Бокс
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 150
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем