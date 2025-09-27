Стало известно, когда форвард Олимпиакоса Яремчук выйдет на поле

Форвард сборной Украины и «Олимпиакоса» Роман Яремчук сможет выйти на поле лишь в следующем месяце после матчей национальных команд.

Как сообщает Fosonline.gr, нападающий пока не готов к матчам греческого чемпионата. По предварительным данным, игрок сможет сыграть после 20 октября.

Последний раз 29-летний футболист выходил на поле 2 августа в рамках товарищеского матча с «Херенвеном», отметившись голевой передачей.

Соглашение украинца с греческим клубом действительно до конца лета 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 Яремчук сыграл в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отметился четырьмя ассистами. В ходе тренировочных сборов украинец отличился двумя голами в четырех играх.

Ранее Яремчук из-за травмы не сыграл за сборную Украины в отборочных матчах к чемпионату мира 2026 года.