Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук отличился голом в Кубке Греции.

Слуичлось это в матче четвертого раунда турнира, в котором его команда встретилась с «Эиллас Сиру».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Вышедший в стартовом составе Роман забил четвертый гол своей команды на 84-й минуте, а по итогам противостояния «Олимпиакос» добыл победу со счетом 5:2.

❗️ ВИДЕО. Как Яремчук отличился голом за Олимпиакос в Кубке Греции