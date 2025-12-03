Греция03 декабря 2025, 15:40 |
983
0
ВИДЕО. Как Яремчук отличился голом за Олимпиакос в Кубке Греции
Украинский нападающий поразил ворота «Эллас Сиру»
Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук отличился голом в Кубке Греции.
Слуичлось это в матче четвертого раунда турнира, в котором его команда встретилась с «Эиллас Сиру».
Вышедший в стартовом составе Роман забил четвертый гол своей команды на 84-й минуте, а по итогам противостояния «Олимпиакос» добыл победу со счетом 5:2.
