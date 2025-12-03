Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как Яремчук отличился голом за Олимпиакос в Кубке Греции
Греция
03 декабря 2025, 15:40
ВИДЕО. Как Яремчук отличился голом за Олимпиакос в Кубке Греции

Украинский нападающий поразил ворота «Эллас Сиру»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук отличился голом в Кубке Греции.

Слуичлось это в матче четвертого раунда турнира, в котором его команда встретилась с «Эиллас Сиру».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Вышедший в стартовом составе Роман забил четвертый гол своей команды на 84-й минуте, а по итогам противостояния «Олимпиакос» добыл победу со счетом 5:2.

По теме:
Яремчук вновь забил за Олимпиакос. Сколько у него голов за греческий клуб?
С голом Яремчука. Олимпиакос разгромил соперника в Кубке Греции
С Яремчуком. Названы стартовые составы на матч Олимпиакос – Эллас Сиру
Олимпиакос Пирей Кубок Греции по футболу Роман Яремчук видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
