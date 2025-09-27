Аргентинский форвард Хулиан Альварес оформил дубль в ворота мадридского Реала в матче седьмого тура Ла Лиги.

На 64-й минуте нападающий Атлетико положил супергол со штрафного удара и сделал счет 4:2 в пользу матрасников.

Свой первый мяч Альварес в этой встрече на Метрополитано забил на 50-й, реализовал пенальти. Теперь у Хуалиана шесть мячей и один ассист в новом сезоне чемпионата Испании.

Помимо Альвареса, для Атлетико в этой игре голы забили Робен Ле Норман и Александер Серлот. У Реала отличились Килиан Мбаппе и Арда Гюлер.

❗️ ВИДЕО. Дубль Хулиана. Альварес оформил шедевр со штрафного в ворота Реала