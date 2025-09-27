Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Дубль Хулиана. Альварес оформил шедевр со штрафного в ворота Реала
Испания
27 сентября 2025, 18:53 | Обновлено 27 сентября 2025, 18:55
Аргентинец отличился на 64-й минуте, оформив дубль и сделав счет 4:2 в пользу Атлетико

27 сентября 2025, 18:53 | Обновлено 27 сентября 2025, 18:55
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский форвард Хулиан Альварес оформил дубль в ворота мадридского Реала в матче седьмого тура Ла Лиги.

На 64-й минуте нападающий Атлетико положил супергол со штрафного удара и сделал счет 4:2 в пользу матрасников.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Свой первый мяч Альварес в этой встрече на Метрополитано забил на 50-й, реализовал пенальти. Теперь у Хуалиана шесть мячей и один ассист в новом сезоне чемпионата Испании.

Помимо Альвареса, для Атлетико в этой игре голы забили Робен Ле Норман и Александер Серлот. У Реала отличились Килиан Мбаппе и Арда Гюлер.

Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Хулиан Альварес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
