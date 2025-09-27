Боруссия Д – главный конкурент Бавариии, важные победы Байера и Лейпцига
Боруссия Дормунд идет на второй позиции
Продолжается 5-й тур чемпионата Германии.
Бавария после вчерашней победы лидирует с 15 очками, а ближайшим преследователем является Боруссия Дортмунд, которая обыграла Майнц и набрала 13 пунктов.
Важную победу одержал Байер, который после ничьей с Вердером и поражения от Хоффенхайма обыграл Санкт-Паули. Команда набрала 8 пунктов и поднялась в топ-4.
Чемпионат Германии. 5-й тур
Майнц – Боруссия Дортмунд 0:2
Голы: Свенссон, 27, Адейеми, 40
Хайденхайм – Аугсбург 2:1
Голы: Кауфманн, 47, Контех – Тетц, 90+9
Санкт-Паули – Байер 1:2
Голы: Валь, 33 – Тапсоба, 25, Поку, 58
Вольфсбург – Лейпциг 0:1
Гол: Бакайоко, 8
