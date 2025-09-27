ВИДЕО. Алонсо напрягся. Как Атлетико открыл счет в дерби Мадрида с Реалом
Робен Ле Норман поразил ворота Тибо Куртуа на 14-й минуте матча 7-го тура Ла Лиги
Центральный защитник Атлетико Робен Ле Норман открыл счет в матче седьмого тура Ла Лиги 2025/26 против Реала.
Ле Норман поразил ворота Тибо Куртуа на 14-й минуте встречи, которая стартовала на Метрополитано в 17:15 по Киеву.
Для Робена это первое результативное действие в текущем сезоне чемпионата Испании. Ассист на Ле Нормана отдал Джулиана Симеоне.
Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке для запасных.
