Центральный защитник Атлетико Робен Ле Норман открыл счет в матче седьмого тура Ла Лиги 2025/26 против Реала.

Ле Норман поразил ворота Тибо Куртуа на 14-й минуте встречи, которая стартовала на Метрополитано в 17:15 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Для Робена это первое результативное действие в текущем сезоне чемпионата Испании. Ассист на Ле Нормана отдал Джулиана Симеоне.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке для запасных.

❗️ ВИДЕО. Алонсо напрягся. Как Атлетико открыл счет в дерби Мадрида с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine

