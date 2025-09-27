ВИДЕО. Алонсо напрягся. Как Атлетико открыл счет в дерби Мадрида с Реалом

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
27 сентября 2025, 17:37 | Обновлено 27 сентября 2025, 17:41
Робен Ле Норман поразил ворота Тибо Куртуа на 14-й минуте матча 7-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный защитник Атлетико Робен Ле Норман открыл счет в матче седьмого тура Ла Лиги 2025/26 против Реала.

Ле Норман поразил ворота Тибо Куртуа на 14-й минуте встречи, которая стартовала на Метрополитано в 17:15 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Для Робена это первое результативное действие в текущем сезоне чемпионата Испании. Ассист на Ле Нормана отдал Джулиана Симеоне.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке для запасных.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Робен Ле Норман Джулиано Симеоне видео голов и обзор Хаби Алонсо Реал Мадрид Атлетико Мадрид Атлетико - Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
