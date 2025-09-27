Стало известно, за кого проголосовал украинский представитель на ЗМ-2025
Украинский журналист Игорь Линник больше 20 лет сотрудничает с France Football
Украинский журналист Игорь Линник отдал первое место португальскому полузащитнику «ПСЖ» Витинью в голосовании за Золотой мяч.
Вторую строчку от Украины получил обладатель трофея Усман Дембеле, а третье место досталось вингеру «Барселоны» и сборной Испании Ламину Ямалю, сообщает L'Équipe.
Линник с 2002 года сотрудничает с France Football и представляет Украину в голосовании за престижную награду.
В понедельник, 22 сентября, в парижском театре Шатле прошла ежегодная церемония вручения Золотого мяча. Французский форвард Дембеле в финальном рейтинге набрал 1380 очков, Ямаль – 1059, а Витинья – 703. Для Усмана этот трофей первый в карьере.
Список украинского представителя:
