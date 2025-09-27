Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, за кого проголосовал украинский представитель на ЗМ-2025
Другие новости
27 сентября 2025, 18:17 | Обновлено 27 сентября 2025, 18:23
991
0

Стало известно, за кого проголосовал украинский представитель на ЗМ-2025

Украинский журналист Игорь Линник больше 20 лет сотрудничает с France Football

27 сентября 2025, 18:17 | Обновлено 27 сентября 2025, 18:23
991
0
Стало известно, за кого проголосовал украинский представитель на ЗМ-2025
Getty Images/ Getty Images Ukraine

Украинский журналист Игорь Линник отдал первое место португальскому полузащитнику «ПСЖ» Витинью в голосовании за Золотой мяч.

Вторую строчку от Украины получил обладатель трофея Усман Дембеле, а третье место досталось вингеру «Барселоны» и сборной Испании Ламину Ямалю, сообщает L'Équipe.

Линник с 2002 года сотрудничает с France Football и представляет Украину в голосовании за престижную награду.

В понедельник, 22 сентября, в парижском театре Шатле прошла ежегодная церемония вручения Золотого мяча. Французский форвард Дембеле в финальном рейтинге набрал 1380 очков, Ямаль – 1059, а Витинья – 703. Для Усмана этот трофей первый в карьере.

Список украинского представителя:

По теме:
ПСЖ – Осер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Известно, сколько очков Доннарумма получил в голосовании за Yashin Trophy
Нет сомнений в Щенсны. Флик высказался о травме вратаря Гарсии
Витинья (ПСЖ) Золотой мяч Усман Дембеле Ламин Ямаль ПСЖ Барселона France Football
Оксана Баландина Источник: L'Equipe
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Курьез года в АПЛ. Игрок забил два автогола в матче Манчестер Сити
Футбол | 27 сентября 2025, 18:55 0
Курьез года в АПЛ. Игрок забил два автогола в матче Манчестер Сити
Курьез года в АПЛ. Игрок забил два автогола в матче Манчестер Сити

Эстеве постарался в составе Бернли

Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Бокс | 27 сентября 2025, 04:26 2
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»

Новозеландец похвалил подготовку боксера

Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Бокс | 27.09.2025, 07:58
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список
Футбол | 26.09.2025, 21:19
Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список
Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список
Ярмолюк сделал ассист, Брентфорд удивил МЮ в матче АПЛ
Футбол | 27.09.2025, 17:02
Ярмолюк сделал ассист, Брентфорд удивил МЮ в матче АПЛ
Ярмолюк сделал ассист, Брентфорд удивил МЮ в матче АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
26.09.2025, 04:04 4
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 150
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 10
Бокс
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 7
Футбол
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем