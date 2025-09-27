Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
27 сентября 2025, 17:07 | Обновлено 27 сентября 2025, 17:25
4

Источник: Ребров встретится с Зеленским, чтоб обсудить свой уход из сборной

Украинский тренер может возглавить греческую команду Панатинаикос

Источник: Ребров встретится с Зеленским, чтоб обсудить свой уход из сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Греческие СМИ сообщают о новых подробностях относительно возможного прихода Сергея Реброва на тренерский мостик «Панатинаикоса».

Журналист Никос Афанасиу в программе Galacticos рассказал, что в последние дни украинский тренер находится на родине, где провел встречи с представителями Украинской ассоциации футбола. Во время переговоров он прямо заявил о желании оставить пост главного тренера сборной Украины, чтобы возглавить афинский клуб. По информации источника, Ребров уже согласовал все условия с «Панатинаикосом».

Оптимизма для греков добавляет и позиция самого тренера, и его окружения. Однако ключевой вопрос еще остается открытым: окончательное решение должно быть принято после возвращения президента Украины Владимира Зеленского из США. Именно он, по словам Афанасиу, имеет влияние на ситуацию, ведь Зеленский в свое время рекомендовал Реброва на должность наставника национальной команды.

Журналист также предположил, что история завершится «хэппи-эндом». В то же время он уточнил: в случае, если переход Реброва сорвется, в списке резервных вариантов «Панатинаикоса» остается Марк ван Боммель.

Панатинаикос Сергей Ребров сборная Украины по футболу назначение тренера Владимир Зеленский отставка Марк ван Боммель
Николай Степанов Источник: Gazzetta.gr
axylinam
Про наших физруков пора сериал снимать, на кучу сезонов материала хватит
Ответить
+2
Lulinnha
На поклон к "царю" чтобы отпустил холопа. 
Ответить
+1
zzg77
Та нехай вже йде до біса!!!
Ответить
0
kadaad .
Еще один дебил должен решать отставку Реброва!?
Ответить
-2
