Коуч Полтавы: «У меня нет претензий к своим игрокам»

Ассистент главного тренера СК Полтава Игорь Тимченко поделился эмоциями после матча своей команды против «Александрии» (0:1) в седьмом туре Украинской Премьер-лиги.

– Во время нашего разговора в предыдущем туре вы говорили, что хотели бы больше увидеть от тех ребят, которые сейчас имеют время играть, которые подменяют тех, кто в лазарете. На ваш взгляд, сегодня ребята оправдали себя, показали характер, который вы хотели бы видеть?

– Я считаю, что показали. У меня нет претензий к нашим игрокам в плане их отношения, характера и самоотдачи на поле. Есть претензии к мячу, который мы пропустили, есть претензии по индивидуальным ошибкам. Но если брать в целом, я считаю, что они отдали все силы на поле.

Наверное, Александрия свои моменты использовала, а мы свои моменты – нет. Потому таков итог. Конечно, наверное, не хватило мастерства, но для нас это опыт, мы получаем его. Жаль, что мы пока очень мало очков набираем, но сегодня в плане отношения и характера у меня к нашей команде нет претензий.

– Повлияло ли на игру то, что уже на первых минутах вам пришлось делать замену? И по ходу игры достаточно часто ваша медицинская бригада выходила на поле помогать ребятам.

– С первых 15 минут, даже 20, мы 15 играли в меньшинстве. Сначала травму получил Вивдич, пока произвели замену, минут 5 прошло. Затем Мисюра выбросили на асфальт, и он тоже получил травму. Он смог продолжить, но пока ему помощь оказывали, мы тоже были в меньшинстве.

И замена Вивдича. Конечно, при нашем кадровом голоде минус 1 игрок на 5-й минуте… Думаю, вы видели, что во 2-м тайме, в принципе, все как всегда. Команда соперника производит замены, которые освежают игру. Усиливают, не усиливают – это другой вопрос, но освежают. А у нас никого выпустить.

Поэтому та ситуация, в которой мы оказались, – я не буду ее еще раз повторять. Она очень тяжелая. Ждем наших травмированных. К тем людям, которые сегодня играли, у меня в плане желания нет претензий

– Момент, где Теди Цара оказался во вратарской фактически один. Может быть, вы уже делали быстрый анализ, где именно произошла эта ошибка?

– Быстрого анализа мы не делали, нужно будет пересмотреть. Там цепочка ошибок, чтобы не быть голословной – нужно анализировать. Но считаю, что игрок не должен оказываться один перед пустыми воротами и забивать в них мяч.

Хотя и аналогичный момент, немного сложнее по исполнению, был у нас на последней минуте. Забивай – и счет был бы ничейным. Я считаю, что он для нас, наверное, был бы закономерным. Есть, что имеем, нам остается работать. Я сказал в раздевалке, что это опыт. Нам нужно это тоже пережить, но очки набирать нам нужно, – сказал Тимченко.

