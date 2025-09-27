Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Полтавы: «У меня нет претензий к своим игрокам»
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 15:46 |
105
0

Коуч Полтавы: «У меня нет претензий к своим игрокам»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

27 сентября 2025, 15:46 |
105
0
Коуч Полтавы: «У меня нет претензий к своим игрокам»
СК Полтава. Игорь Тимченко

Ассистент главного тренера СК Полтава Игорь Тимченко поделился эмоциями после матча своей команды против «Александрии» (0:1) в седьмом туре Украинской Премьер-лиги.

– Во время нашего разговора в предыдущем туре вы говорили, что хотели бы больше увидеть от тех ребят, которые сейчас имеют время играть, которые подменяют тех, кто в лазарете. На ваш взгляд, сегодня ребята оправдали себя, показали характер, который вы хотели бы видеть?

– Я считаю, что показали. У меня нет претензий к нашим игрокам в плане их отношения, характера и самоотдачи на поле. Есть претензии к мячу, который мы пропустили, есть претензии по индивидуальным ошибкам. Но если брать в целом, я считаю, что они отдали все силы на поле.

Наверное, Александрия свои моменты использовала, а мы свои моменты – нет. Потому таков итог. Конечно, наверное, не хватило мастерства, но для нас это опыт, мы получаем его. Жаль, что мы пока очень мало очков набираем, но сегодня в плане отношения и характера у меня к нашей команде нет претензий.

– Повлияло ли на игру то, что уже на первых минутах вам пришлось делать замену? И по ходу игры достаточно часто ваша медицинская бригада выходила на поле помогать ребятам.

– С первых 15 минут, даже 20, мы 15 играли в меньшинстве. Сначала травму получил Вивдич, пока произвели замену, минут 5 прошло. Затем Мисюра выбросили на асфальт, и он тоже получил травму. Он смог продолжить, но пока ему помощь оказывали, мы тоже были в меньшинстве.

И замена Вивдича. Конечно, при нашем кадровом голоде минус 1 игрок на 5-й минуте… Думаю, вы видели, что во 2-м тайме, в принципе, все как всегда. Команда соперника производит замены, которые освежают игру. Усиливают, не усиливают – это другой вопрос, но освежают. А у нас никого выпустить.

Поэтому та ситуация, в которой мы оказались, – я не буду ее еще раз повторять. Она очень тяжелая. Ждем наших травмированных. К тем людям, которые сегодня играли, у меня в плане желания нет претензий

– Момент, где Теди Цара оказался во вратарской фактически один. Может быть, вы уже делали быстрый анализ, где именно произошла эта ошибка?

– Быстрого анализа мы не делали, нужно будет пересмотреть. Там цепочка ошибок, чтобы не быть голословной – нужно анализировать. Но считаю, что игрок не должен оказываться один перед пустыми воротами и забивать в них мяч.

Хотя и аналогичный момент, немного сложнее по исполнению, был у нас на последней минуте. Забивай – и счет был бы ничейным. Я считаю, что он для нас, наверное, был бы закономерным. Есть, что имеем, нам остается работать. Я сказал в раздевалке, что это опыт. Нам нужно это тоже пережить, но очки набирать нам нужно, – сказал Тимченко.

На нашем сайте доступен обзор Александрия – Полтава, где подопечные Кирилла Нестеренко одержали минимальную победу

По теме:
Полесья и Карпаты звали украинского легионера в УПЛ. Есть ответ гравця
Неудобный соперник. Ворскла не смогла обыграть Викторию
Эксперт: «Такое впечатление, что динамовцы физически не готовы»
Игорь Тимченко Полтава Александрия Александрия - Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк разгромила немку и вышла в 1/16 финала большого турнира в Пекине
Теннис | 27 сентября 2025, 11:17 14
Костюк разгромила немку и вышла в 1/16 финала большого турнира в Пекине
Костюк разгромила немку и вышла в 1/16 финала большого турнира в Пекине

Марта за час в двух сетах разобралась с Эллой Зайдель во втором раунде тысячника

ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Футбол | 26 сентября 2025, 19:59 0
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины

Близкие для тренера команды

Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
Теннис | 26.09.2025, 17:47
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Футбол | 26.09.2025, 19:44
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Гарри КЕЙН о своем рекорде: «Даже мне кажется это безумным»
Футбол | 27.09.2025, 15:59
Гарри КЕЙН о своем рекорде: «Даже мне кажется это безумным»
Гарри КЕЙН о своем рекорде: «Даже мне кажется это безумным»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
26.09.2025, 01:35 1
Футбол
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 150
Футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
26.09.2025, 04:04 4
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 2
Бокс
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
27.09.2025, 07:58 2
Бокс
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 28
Футбол
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем