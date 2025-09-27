Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дали бой лидеру. Рух U-19 в напряженной борьбе уступил Шахтеру U-19
Молодежные турниры
27 сентября 2025, 15:28 |
226
0

Дали бой лидеру. Рух U-19 в напряженной борьбе уступил Шахтеру U-19

Юношеская команда «Шахтера» одержала в чемпионате седьмую победу подряд

27 сентября 2025, 15:28 |
226
0
Дали бой лидеру. Рух U-19 в напряженной борьбе уступил Шахтеру U-19
ФК Рух

В субботу, 27 сентября, состоялись матчи седьмого тура Национальной лиги U-19. В поединке юношеских команд «Шахтера» и «Руха» победу одержали «горняки».

Гости вышли вперед на 13-й минуте. Счет в матче открыл Денис Сметана.

В конце первого тайма в ворота «Руха» влетело еще два мяча. На 41-й минуте Сметана оформил дубль. А в компенсированное время Василий Бундаш реализовал пенальти.

После перерыва «Рух» отыграл два мяча. Арсен Залипка реализовал пенальти, а Дмитрий Себро замкнул прострел с фланга

На последних секундах компенсированного времени у «Руха» была возможность сравнять счет. Но голкипер «Шахтера» спас свою команду.

«Шахтер» U-19 идет без потерь и лидирует в турнирной таблице. «Динамо» U-19 отстает уже на шесть очков.

Национальная лига U-19, 7-й тур, 27 сентября. Винники. Стадион им. Б. Маркевича

«Рух» U-19 – «Шахтер» U-19 – 2:3

Голы: Залипка, 58 (пенальти), Себро, 77 – Сметана, 13, 41, Бундаш, 45+2 (пенальти)

Видеозапись матча

По теме:
Кирилл ОСИПЕНКО: «Не хватило хладнокровия и сосредоточенности»
Игорь КОСТЮК: «Арбитру хотелось, чтобы была сенсация»
Не удержали победу. Динамо U-19 потеряло очки в матче с Карпатами U-19
чемпионат Украины по футболу U-19 Рух Львов U-19 Шахтер Донецк U-19 Денис Сметана Василий Бундаш Арсен Залипка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27 сентября 2025, 15:30 42
Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Третья осечка кряду или кому-то придется вспоминать о поражениях?

Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Футбол | 27 сентября 2025, 07:00 14
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может

Футболист останется в клубе

Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Бокс | 27.09.2025, 07:58
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Коуч Полтавы: «У меня нет претензий к своим игрокам»
Футбол | 27.09.2025, 15:46
Коуч Полтавы: «У меня нет претензий к своим игрокам»
Коуч Полтавы: «У меня нет претензий к своим игрокам»
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Футбол | 27.09.2025, 01:11
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 2
Бокс
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
26.09.2025, 05:21 4
Футбол
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
25.09.2025, 19:37 8
Футбол
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
26.09.2025, 17:47
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем