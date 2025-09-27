Дали бой лидеру. Рух U-19 в напряженной борьбе уступил Шахтеру U-19

В субботу, 27 сентября, состоялись матчи седьмого тура Национальной лиги U-19. В поединке юношеских команд «Шахтера» и «Руха» победу одержали «горняки».

Гости вышли вперед на 13-й минуте. Счет в матче открыл Денис Сметана.

В конце первого тайма в ворота «Руха» влетело еще два мяча. На 41-й минуте Сметана оформил дубль. А в компенсированное время Василий Бундаш реализовал пенальти.

После перерыва «Рух» отыграл два мяча. Арсен Залипка реализовал пенальти, а Дмитрий Себро замкнул прострел с фланга

На последних секундах компенсированного времени у «Руха» была возможность сравнять счет. Но голкипер «Шахтера» спас свою команду.

«Шахтер» U-19 идет без потерь и лидирует в турнирной таблице. «Динамо» U-19 отстает уже на шесть очков.

Национальная лига U-19, 7-й тур, 27 сентября. Винники. Стадион им. Б. Маркевича

«Рух» U-19 – «Шахтер» U-19 – 2:3

Голы: Залипка, 58 (пенальти), Себро, 77 – Сметана, 13, 41, Бундаш, 45+2 (пенальти)

Видеозапись матча