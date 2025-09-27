Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Признак будущего чемпионства. Галатасарай установил клубный рекорд
Турция
27 сентября 2025, 13:38 | Обновлено 27 сентября 2025, 13:40
81
0

Признак будущего чемпионства. Галатасарай установил клубный рекорд

Турецкий клуб впервые в истории начал сезон с 7 побед подряд в чемпионате

27 сентября 2025, 13:38 | Обновлено 27 сентября 2025, 13:40
81
0
Признак будущего чемпионства. Галатасарай установил клубный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine

«Галатасарай» впервые в истории начал сезон с 7 побед подряд в чемпионате Турции.

В матче 7-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» на выезде победил «Аланияспор» со счетом 1:0.

Победный гол в составе турецкого гранда забил лучший бомбардир чемпионата текущего сезона Мауро Икарди.

32-летний аргентинский нападающий забил уже 5 голов в Суперлиге. Икарди отличился забитыми мячами в матчах против «Карагюмрюка», «Ризеспора», «Эюпспора», «Коньяспора» и «Аланияспора».

В целом победная серия «Галатасарая» в чемпионате насчитывает уже 15 матчей (с учетом прошлого розыгрыша чемпионата).

Победная серия Галатасарая в турецкой Суперлиге (15)

  • Аланияспор – Галатасарай – 0:1
  • Галатасарай – Коньяспор – 3:1
  • Эюпспор – Галатасарай – 0:2
  • Галатасарай – Ризеспор – 3:1
  • Кайсериспор – Галатасарай – 0:4
  • Галатасарай – Карагюмрюк – 3:0
  • Газиантеп – Галатасарай – 0:3
  • Галатасарай – Стамбул Башакшехир – 2:0
  • Гезтепе – Галатасарай – 0:2
  • Галатасарай – Кайсериспор – 3:0
  • Трабзонспор – Галатасарай – 0:2
  • Галатасарай – Сивасспор – 4:1
  • Эюпспор – Галатасарай – 1:5
  • Галатасарай – Бодрумспор – 2:0
  • Самсунспор – Галатасарай – 0:2
По теме:
Степаненко манил украинского вингера в Турцию, но трансфер сорвался
Семь побед из семи. Гол Икарди помог Галатасараю одолеть Аланьяспор
Последний шанс. В Фенербахче могут уволить тренера после назначения
Галатасарай чемпионат Турции по футболу Мауро Икарди Аланьяспор статистика рекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Бокс | 27 сентября 2025, 07:58 1
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана

Легендарный украинский боксер будет баллотироваться на пост президента World Boxing

Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Бокс | 27 сентября 2025, 04:26 2
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»

Новозеландец похвалил подготовку боксера

Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Футбол | 26.09.2025, 20:27
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27.09.2025, 07:15
Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Таблица коэффициентов. Неделя Лиги Европы: конкуренты Украины взяли очки
Футбол | 27.09.2025, 14:37
Таблица коэффициентов. Неделя Лиги Европы: конкуренты Украины взяли очки
Таблица коэффициентов. Неделя Лиги Европы: конкуренты Украины взяли очки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 19
Футбол
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
25.09.2025, 13:56 5
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 150
Футбол
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
26.09.2025, 07:26 19
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
26.09.2025, 05:21 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем