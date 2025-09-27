Признак будущего чемпионства. Галатасарай установил клубный рекорд
Турецкий клуб впервые в истории начал сезон с 7 побед подряд в чемпионате
«Галатасарай» впервые в истории начал сезон с 7 побед подряд в чемпионате Турции.
В матче 7-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» на выезде победил «Аланияспор» со счетом 1:0.
Победный гол в составе турецкого гранда забил лучший бомбардир чемпионата текущего сезона Мауро Икарди.
32-летний аргентинский нападающий забил уже 5 голов в Суперлиге. Икарди отличился забитыми мячами в матчах против «Карагюмрюка», «Ризеспора», «Эюпспора», «Коньяспора» и «Аланияспора».
В целом победная серия «Галатасарая» в чемпионате насчитывает уже 15 матчей (с учетом прошлого розыгрыша чемпионата).
Победная серия Галатасарая в турецкой Суперлиге (15)
- Аланияспор – Галатасарай – 0:1
- Галатасарай – Коньяспор – 3:1
- Эюпспор – Галатасарай – 0:2
- Галатасарай – Ризеспор – 3:1
- Кайсериспор – Галатасарай – 0:4
- Галатасарай – Карагюмрюк – 3:0
- Газиантеп – Галатасарай – 0:3
- Галатасарай – Стамбул Башакшехир – 2:0
- Гезтепе – Галатасарай – 0:2
- Галатасарай – Кайсериспор – 3:0
- Трабзонспор – Галатасарай – 0:2
- Галатасарай – Сивасспор – 4:1
- Эюпспор – Галатасарай – 1:5
- Галатасарай – Бодрумспор – 2:0
- Самсунспор – Галатасарай – 0:2
5 - Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Mauro Icardi, çıktığı altı maçın beşinde rakip fileleri havalandırdı.— OptaCan (@OptaCan) September 26, 2025
Alanyaspor ⚽
Konyaspor ⚽
Eyüpspor ⚽
Çaykur Rizespor ⚽
Fatih Karagümrük ⚽
Aura. pic.twitter.com/7sPDHKS2kj
7 - Bu sezon Süper Lig'de oynadığı yedi maçı da kazanan @GalatasaraySK, lig tarihinde ilk kez bir sezona üst üste yedi galibiyet alarak başladı. Sinerji. pic.twitter.com/7zF4dzQznb— OptaCan (@OptaCan) September 26, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный украинский боксер будет баллотироваться на пост президента World Boxing
Новозеландец похвалил подготовку боксера