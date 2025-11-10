Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бленуце готовится впервые стать отцом. Суркис подготовил сюрприз
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 02:02 |
119
0

Бленуце готовится впервые стать отцом. Суркис подготовил сюрприз

Владислав готовится впервые стать отцом

10 ноября 2025, 02:02 |
119
0
Бленуце готовится впервые стать отцом. Суркис подготовил сюрприз
ФК Динамо. Владислав Бленуце

Румынский нападающий «Динамо» Владислав Бленуце готовится впервые стать отцом.

Руководство «Динамо» решило предоставить футболисту просторное жилье после того, как узнало, что его жена Оливия беременна и должна родить в январе.

Ожидается, что в Киев приедет и мать Оливии, чтобы поддержать дочь в этот период. В клубе считают, что нынешняя квартира Бленуце уже мала, поэтому игроку подберут более просторную.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

По теме:
ТУРАН: «Это была своеобразная пощечина. И Шахтер вернулся в игру сильнее»
Экс-судья ФИФА раскритиковал работу арбитра в матче Динамо – ЛНЗ
БУЯЛЬСКИЙ: «До конца не восстановились. У Ярмоленко болит икроножная мышца»
Динамо Киев Игорь Суркис чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Бленуце
Дмитрий Олийченко Источник: Digisport.ro
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Футбол | 09 ноября 2025, 18:23 32
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ

Наставник киевского клуба признался, что его подопечным не хватило свежести и эмоций

Ганс-Дитер ФЛИК – о победе, будущем Левандовского и удалении де Йонга
Футбол | 10 ноября 2025, 02:59 0
Ганс-Дитер ФЛИК – о победе, будущем Левандовского и удалении де Йонга
Ганс-Дитер ФЛИК – о победе, будущем Левандовского и удалении де Йонга

Тренер «Барселоны» похвалил команду за поединок против «Сельты»

Ребров довызвал в сборную вингера Динамо на решающие матчи отбора ЧМ-2026
Футбол | 09.11.2025, 20:53
Ребров довызвал в сборную вингера Динамо на решающие матчи отбора ЧМ-2026
Ребров довызвал в сборную вингера Динамо на решающие матчи отбора ЧМ-2026
Ребров назвал единственный минус трансфера Забарного в ПСЖ
Футбол | 09.11.2025, 07:44
Ребров назвал единственный минус трансфера Забарного в ПСЖ
Ребров назвал единственный минус трансфера Забарного в ПСЖ
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Футбол | 09.11.2025, 09:38
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
09.11.2025, 07:20 8
Футбол
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
08.11.2025, 20:02 20
Теннис
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
08.11.2025, 06:22 1
Футбол
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 11
Бокс
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
08.11.2025, 05:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем