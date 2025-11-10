Бленуце готовится впервые стать отцом. Суркис подготовил сюрприз
Владислав готовится впервые стать отцом
Румынский нападающий «Динамо» Владислав Бленуце готовится впервые стать отцом.
Руководство «Динамо» решило предоставить футболисту просторное жилье после того, как узнало, что его жена Оливия беременна и должна родить в январе.
Ожидается, что в Киев приедет и мать Оливии, чтобы поддержать дочь в этот период. В клубе считают, что нынешняя квартира Бленуце уже мала, поэтому игроку подберут более просторную.
Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
