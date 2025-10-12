ПОВОРОЗНЮК: «Они в панике сбежали от меня, потому что боялись военкомата»

Президент перволигового «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, как ряд футболистов решил покинуть клуб и присоединиться к «Кудровке».

«Я знаю, что футболисты, которые ушли от меня – точнее, сбежали, – сделали это после того, как я поставил требование пройти ВВК. Мы же предоставляем бронь, ведь их зарплата превышает 20 тысяч гривен.

Но они панически боятся военкомата и сбежали, говоря: «Нам президент Кудровки все оформит без посещения военкомата». Значит, видимо, у президента есть определенное влияние», – сказал Поворознюк.

В 2025 году из «Ингульца» в «Кудровку» перешли Михаил Шершень, Максим Мельничук и Александр Козак.

