12 октября 2025, 13:09 | Обновлено 12 октября 2025, 13:11
ПОВОРОЗНЮК: «Они в панике сбежали от меня, потому что боялись военкомата»

Президент «Ингульца» о решении ряда игроков

ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент перволигового «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, как ряд футболистов решил покинуть клуб и присоединиться к «Кудровке».

«Я знаю, что футболисты, которые ушли от меня – точнее, сбежали, – сделали это после того, как я поставил требование пройти ВВК. Мы же предоставляем бронь, ведь их зарплата превышает 20 тысяч гривен.

Но они панически боятся военкомата и сбежали, говоря: «Нам президент Кудровки все оформит без посещения военкомата». Значит, видимо, у президента есть определенное влияние», – сказал Поворознюк.

В 2025 году из «Ингульца» в «Кудровку» перешли Михаил Шершень, Максим Мельничук и Александр Козак.

Ранее скандально известный президент клуба «Ингулец» Александр Поворознюк назвал ошибку, которую совершил президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

