Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
27 сентября 2025, 12:24 | Обновлено 27 сентября 2025, 12:25
Юрий МОРОЗ: «Аппетит, как говорится, приходит во время еды»

Тренер академии киевского «Динамо» высказался о перспективах сборной Украины на молодежном ЧМ

УАФ. Юрий Мороз

Тренер академии киевского «Динамо» Юрий Мороз в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил перспективы сборной Украины U-20 на молодежном чемпионате мира:

– Какие у вас ожидания от предстоящего турнира в исполнении сборной Украины?
– В начале разговора мы говорили, что уже сам выход на этот турнир, есть хороший результат. Но аппетит, как говорится, приходит во время еды. Поэтому давайте будем последовательны. Мы все ждем выхода «сине-желтых» из группы, а дальше будем анализировать.

Сборная Украины U-20 стартует на чемпионате мира с Южной Кореей уже 27 сентября. Матч начнется в 23:00 по Киеву.

По теме:
ФЕЩУК: «Он необходим сборной, но надо поучить украинский язык»
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Главный тренер академии Динамо ждет фурора от Украины на ЧМ
сборная Украины по футболу U-20 Юрий Мороз чемпионат мира по футболу U-20
