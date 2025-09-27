Юрий МОРОЗ: «Аппетит, как говорится, приходит во время еды»

Тренер академии киевского «Динамо» Юрий Мороз в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил перспективы сборной Украины U-20 на молодежном чемпионате мира:

– Какие у вас ожидания от предстоящего турнира в исполнении сборной Украины?

– В начале разговора мы говорили, что уже сам выход на этот турнир, есть хороший результат. Но аппетит, как говорится, приходит во время еды. Поэтому давайте будем последовательны. Мы все ждем выхода «сине-желтых» из группы, а дальше будем анализировать.

Сборная Украины U-20 стартует на чемпионате мира с Южной Кореей уже 27 сентября. Матч начнется в 23:00 по Киеву.