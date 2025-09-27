Роман ЮВХИМЕЦ: «Уже очень соскучились по вкусу победы»

В поединке восьмого тура Первой лиги ЮКСА на своем поле сыграет с «Пробоем». Последний раз ЮКСА в домашнем матче еще первого августа. Футболист ФК ЮКСА Роман Ювхимец рассказал о подготовке команды к матчу с «Пробоем» и желании прервать домашнюю серию без побед.

«Игра с «Агробизнесом» была достаточно тяжелой. Было много борьбы. На этой неделе работали много над атакующими действиями. Потому что нам не хватает хладнокровия впереди.

На какой позиции удобнее играть? Сейчас я себя удобно чувствую по позиции опорного. Но могу сказать, что могу сыграть где угодно. Главное принести пользу команде.

Взаимодействие на поле с Никитой Сытниковым? Мы уже довольно давно вместе в команде, знаем друг друга, хорошо с ним общаемся, потому на поле нам это помогает.

Что могу сказать о Пробое? Это очень организованная, боевая команда. Хочу выделить, что они достаточно быстро выходят из обороны в атаку. Также хочу выделить их скорые фланги. И я знаю. что эта команда всегда играет до конца, всегда борется и играет до конца.

Нам уже достаточно давно нужна победа, потому что мы последний раз выигрывали дома в матче с «Подольем», поэтому мы очень хотим порадовать наших болельщиков. И сами уж очень соскучились по вкусу победы», – сказал Роман Ювхимец.