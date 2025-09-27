Все серьезно. Реал уже зимой может попрощаться с нападающим

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик привлекает внимание «Ньюкасла». Об этом сообщает E-Noticies.

По информации источника, 18-летний футболист, который намерен получать больше игрового времени, не особо доволен своим положением в испанском клубе. Эндрик привлекает внимание различных клубов АПЛ, среди которых нашлось место и «сорокам».

Клуб из Англии хочет закрыть сделку как можно скорее, если ничего не изменится, то бразилец может уйти уже зимой. Флорентино Перес и Хаби Алонсо считают, что аренда может быть выгодной, но полноценно терять Эндрика не хотят.

В прошлом сезоне Эндрик провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 7 забитыми голами и 1 голевой передачей. Ве-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо попросил футболиста покинуть «Реал».