Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 сентября
27 сентября 2025, 09:37
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

В субботу, 27 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:00 Кристал Пэлас – Ливерпуль

Ggbet 4.20 – 3.83 – 1.94

17:00 Манчестер Сити – Бернли

Ggbet 1.23 – 7.39 – 14.70

17:15 Атлетико – Реал Мадрид

Ggbet 3.15 – 3.58 – 2.39

18:00 Карпаты – Динамо

Ggbet 4.62 – 4.15 – 1.74

22:05 ПСЖ – Осер

Ggbet 1.20 – 8.55 – 16.00

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
