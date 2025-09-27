Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Алонсо нашел для Реала топ-форварда, которым заменит Мбаппе
Испания
27 сентября 2025, 11:45
Алонсо нашел для Реала топ-форварда, которым заменит Мбаппе

Королевский клуб интересуется Гарри Кейном

Алонсо нашел для Реала топ-форварда, которым заменит Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Мадридский «Реал» интересуется английским нападающим мюнхенской «Баварии» Гарри Кейном, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, подписание 32-летнего футболиста является желанием главного тренера королевского клуба Хаби Алонсо. Он считает игрока идеальной кандидатурой на позицию центрального нападающего, что позволит перевести Килиана Мбаппе на родной для него левый фланг атаки.

В сезоне 2025/26 Гарри Кейн провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 15 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее Гарри Кейн установил рекорд топ-5 лиг Европы.

Дмитрий Вус
Источник: Fichajes.net
