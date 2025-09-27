Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Диего СИМЕОНЕ: «Я не думаю, что тренеры – это решающий фактор»
Испания
27 сентября 2025, 11:05
Диего СИМЕОНЕ: «Я не думаю, что тренеры – это решающий фактор»

Главный тренер «Атлетико» поделился ожиданиями от игры с «Реалом»

Диего СИМЕОНЕ: «Я не думаю, что тренеры – это решающий фактор»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от игры 7-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала»:

«Реал» улучшился в плане командной игры и очень хорошо атакует позиционно. В защите они прессингуют выше на поле, именно поэтому они выиграли все шесть матчей с начала сезона.

Я не лучший человек, чтобы комментировать изменения в «Реале». Что касается тренеров, я не думаю, что мы являемся решающим фактором. Самым ценным и важным аспектом игры являются игроки, и именно они делают разницу.

Когда матч начинается, разница в турнирной таблице не имеет значения. По мере развития матча качество может быть на стороне команды, которая имеет больше очков. Именно поэтому они имеют больше очков. Это будет напряженный матч в середине поля, где решающими будут переходы... Вот так я вижу этот матч.

У нас есть 8 новых игроков, которые присоединились в начале сезона. И 7 из предыдущего сезона. Мы находимся в процессе и на пути к тому, чтобы стать лучшей командой. Мы сделали хорошие вещи в этом процессе и надеемся развиваться с каждым матчем, становясь лучше с каждым днем.

Мы сосредотачиваемся на том, как подойти к матчу, как его сыграть. Восстановление после этих 3 матчей... Мы должны быть ближе к игрокам, которые прилагают огромные усилия. Мы сыграем 4 матча за 9 дней. Усилия будут зависеть от настроения, от преданности.

Плохая форма Альвареса? Я так не считаю. В прошлом сезоне он забил свой первый гол в четвертом или пятом матче. Затем он забил 17 голов в лиге. Он необыкновенный игрок, он лучший у нас, мы должны заботиться о нем».

Матч «Атлетико» – «Реал» состоялся 27 сентября в 17:15 по киевскому времени.

Дмитрий Вус Источник
