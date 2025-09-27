Сборная Украины U-20 находится на завершающей стадии подготовки к чемпионату мира 2025 среди молодежных команд, который пройдет в Чили.

Базой для команды Дмитрия Михайленко стал Вальпараисо, где сине-желтые проводят последние тренировки перед стартом турнира.

Чемпионат мира пройдет с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

На групповом этапе украинцев ждут матчи с Южной Кореей (27 сентября), Панамой (30 сентября) и Парагваем (3 октября).

В плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также четыре из шести команд, занявших третьи места.

ВИДЕО. Сборная Украины U-20 - на финишной прямой подготовки к Южной Корее