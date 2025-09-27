ФОТО. Ламин Ямал покорил GQ – звезда Барсы показал свой стиль вне поля
Юная звезда Барселоны все чаще доказывает: будущее футбола и моды связано с его именем
Ламин Ямаль привлекает внимание не только на футбольном поле, но и в мире моды.
В фотосессии для GQ 18-летний нападающий «Барселоны» доказал, что его стиль и уверенность вне игры ничуть не уступают его выступлениям.
На счету юного таланта уже есть «Трофей Копа» лучшему молодому игроку года, а второе место в борьбе за «Золотой мяч» лишь укрепляет его статус звезды будущего.
Ямаль признался, что вдохновляется артистами и всегда старается добавить образу личный штрих: «Иногда я не соглашаюсь с дизайнерами, но в итоге отстаиваю свой стиль».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
На снимках он предстал как в уличных луках, так и в классическом смокинге от Dolce & Gabbana, подчеркнув: главное – комфорт.
В раздевалке «Барсы» и сборной Испании Ямаль шутит, что он самый стильный в команде, но при этом охотно делится советами с партнерами, показывая зрелость.
В поездках же его сопровождает минимальный набор вещей: наушники, бальзам для губ, удобная одежда и парфюм.
Фотосессия GQ стала больше, чем просто модным проектом.
Она показала Ямала как новое лицо современного футбола – талантливого, стильного и уверенного в себе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бельгийцу не понравилось судейство
Вечером 25 сентября состоялись 9 матчей второго по силе еврокубка