  4. ФОТО. Ламин Ямал покорил GQ – звезда Барсы показал свой стиль вне поля
ФОТО. Ламин Ямал покорил GQ – звезда Барсы показал свой стиль вне поля

Юная звезда Барселоны все чаще доказывает: будущее футбола и моды связано с его именем

ФОТО. Ламин Ямал покорил GQ – звезда Барсы показал свой стиль вне поля
Instagram. Ламин Ямаль

Ламин Ямаль привлекает внимание не только на футбольном поле, но и в мире моды.

В фотосессии для GQ 18-летний нападающий «Барселоны» доказал, что его стиль и уверенность вне игры ничуть не уступают его выступлениям.

На счету юного таланта уже есть «Трофей Копа» лучшему молодому игроку года, а второе место в борьбе за «Золотой мяч» лишь укрепляет его статус звезды будущего.

Ямаль признался, что вдохновляется артистами и всегда старается добавить образу личный штрих: «Иногда я не соглашаюсь с дизайнерами, но в итоге отстаиваю свой стиль».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На снимках он предстал как в уличных луках, так и в классическом смокинге от Dolce & Gabbana, подчеркнув: главное – комфорт.

В раздевалке «Барсы» и сборной Испании Ямаль шутит, что он самый стильный в команде, но при этом охотно делится советами с партнерами, показывая зрелость.

В поездках же его сопровождает минимальный набор вещей: наушники, бальзам для губ, удобная одежда и парфюм.

Фотосессия GQ стала больше, чем просто модным проектом.

Она показала Ямала как новое лицо современного футбола – талантливого, стильного и уверенного в себе.

