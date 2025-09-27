Капитан сборной Англии Лиа Уильямсон с возлюбленной покорили Золотой мяч

Капитан женской сборной Англии и защитница «Арсенала» Лиа Уильямсон стала одной из звезд церемонии «Золотой мяч» в Париже.

Ее сопровождала возлюбленная – Мисс США 2021 Эль Смит. Пара поделилась снимками из столицы Франции и вызвала восторг у поклонников, которые уже прозвали их «новыми Бекхэмами».

28-летняя футболистка выбрала кружевную блузку, черный пиджак и брюки, а ее партнерша – длинное черное платье.

На вечере главный трофей среди мужчин достался Усману Дембеле, Ламин Ямаль стал вторым, а Витинья – третьим. В женской категории Айтана Бонмати победила в третий раз подряд, а Уильямсон заняла седьмое место.

Фанаты засыпали пару комплиментами: «Вы потрясающе выглядите», «Самая красивая пара в мире».