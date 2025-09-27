ВИДЕО. Как Торино выбило из Кубка Италии команду знаменитого Джилардино
Единственный гол на 9-й минуте забил Чезаре Казадеи
Клуб «Торино» пробился в 1/8 финала Кубка Италии, одержав минимальную победу над «Пизой» на домашнем «Стадио Олимпико» в Турине (1:0).
Единственный и победный мяч в поединке был забит уже на 9-й минуте. Чезаре Казадеи результативно замкнул передачу Сириля Нгонге. Хуан Куадрадо из Пизы получил красную карточку на 62-й минуте.
«Пиза» под руководством известного экс-футболиста Альберто Джилардино пыталась выровнять ситуацию, но так и не смогла взломать защиту хозяев.
Подопечные Марко Барони вышли в следующий раунд Кубка Италии, а «Пиза» завершила свой путь на стадии 1/16 финала.
Кубок Италии. 1/16 финала, 25 сентября 2025
Торино – Пиза – 1:0
Гол: Казадеи, 9
Видео гола и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Львы» не могут уволить главного тренера, потому что нет замены
Вечером 25 сентября состоялись 9 матчей второго по силе еврокубка