Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Торино выбило из Кубка Италии команду знаменитого Джилардино
Кубок Италии
Торино
25.09.2025 22:00 – FT 1 : 0
Пиза
Италия
27 сентября 2025, 04:23 | Обновлено 27 сентября 2025, 04:47
32
0

ВИДЕО. Как Торино выбило из Кубка Италии команду знаменитого Джилардино

Единственный гол на 9-й минуте забил Чезаре Казадеи

Getty Images/Global Images Ukraine. Альберто Джилардино

Клуб «Торино» пробился в 1/8 финала Кубка Италии, одержав минимальную победу над «Пизой» на домашнем «Стадио Олимпико» в Турине (1:0).

Единственный и победный мяч в поединке был забит уже на 9-й минуте. Чезаре Казадеи результативно замкнул передачу Сириля Нгонге. Хуан Куадрадо из Пизы получил красную карточку на 62-й минуте.

«Пиза» под руководством известного экс-футболиста Альберто Джилардино пыталась выровнять ситуацию, но так и не смогла взломать защиту хозяев.

Подопечные Марко Барони вышли в следующий раунд Кубка Италии, а «Пиза» завершила свой путь на стадии 1/16 финала.

Кубок Италии. 1/16 финала, 25 сентября 2025

Торино – Пиза – 1:0

Гол: Казадеи, 9

Видео гола и обзор матча

События матча

62’
Хуан Куадрадо (Пиза) получает красную карточку.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Чезаре Казадей (Торино), асcист Сириль Нгонж.
Кубок Италии по футболу Торино Пиза Альберто Джилардино видео голов и обзор Чезаре Казадеи Сирил Нгонге Марко Барони Хуан Куадрадо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
