ВИДЕО. Дубль бразильца принес победу звездному саудовскому клубу

В уик-энд продолжается 4-й тур чемпионата Саудовской Аравии.

Бразильский форвард Маркос Леонардо забил два гола за Аль-Хиляль в матче с клубом Аль-Ахдуд (3:1).

Также победы одержали клубы Аль-Таавун и Аль-Холуд

Чемпионат Саудовской Аравии. 4-й тур

Аль-Хиляль – Аль-Ахдуд – 3:1

Голы: Маркос Леонардо, 45, 79, Тео Эрнандес, 45+4 – Нарей, 14

Аль-Халидж – Аль-Таавун – 0:1

Гол: Барроу, 87

Аль-Шабаб – Аль-Холуд – 1:2

Голы: Карраско, 61 (пен) – Энрике, 48, Эль-Элевай, 90