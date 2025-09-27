25.09.2025 18:25 – FT 1 : 2
ВИДЕО. Дубль бразильца принес победу звездному саудовскому клубу
Маркос Леонардо забил два гола за Аль-Хиляль в матче с клубом Аль-Ахдуд
В уик-энд продолжается 4-й тур чемпионата Саудовской Аравии.
Бразильский форвард Маркос Леонардо забил два гола за Аль-Хиляль в матче с клубом Аль-Ахдуд (3:1).
Также победы одержали клубы Аль-Таавун и Аль-Холуд
Чемпионат Саудовской Аравии. 4-й тур
Аль-Хиляль – Аль-Ахдуд – 3:1
Голы: Маркос Леонардо, 45, 79, Тео Эрнандес, 45+4 – Нарей, 14
Аль-Халидж – Аль-Таавун – 0:1
Гол: Барроу, 87
Аль-Шабаб – Аль-Холуд – 1:2
Голы: Карраско, 61 (пен) – Энрике, 48, Эль-Элевай, 90
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулазиз Аль-Алива (Аль-Холуд).
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Янник Феррейра-Карраско (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Рамиро Энрике (Аль-Холуд), асcист Hattan Sultan Babhir.
