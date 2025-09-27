ВИДЕО. Дубль бразильца принес победу звездному саудовскому клубу

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Шабаб Эр-Рияд
25.09.2025 18:25 – FT 1 : 2
Аль-Холуд
Саудовская Аравия
27 сентября 2025, 03:23 | Обновлено 27 сентября 2025, 04:08
Маркос Леонардо забил два гола за Аль-Хиляль в матче с клубом Аль-Ахдуд

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Леонардо

В уик-энд продолжается 4-й тур чемпионата Саудовской Аравии.

Бразильский форвард Маркос Леонардо забил два гола за Аль-Хиляль в матче с клубом Аль-Ахдуд (3:1).

Также победы одержали клубы Аль-Таавун и Аль-Холуд

Чемпионат Саудовской Аравии. 4-й тур

Аль-Хиляль – Аль-Ахдуд – 3:1

Голы: Маркос Леонардо, 45, 79, Тео Эрнандес, 45+4 – Нарей, 14

Аль-Халидж – Аль-Таавун – 0:1

Гол: Барроу, 87

Аль-Шабаб – Аль-Холуд – 1:2

Голы: Карраско, 61 (пен) – Энрике, 48, Эль-Элевай, 90

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулазиз Аль-Алива (Аль-Холуд).
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Янник Феррейра-Карраско (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Рамиро Энрике (Аль-Холуд), асcист Hattan Sultan Babhir.
Аль-Иттихад – Аль-Наср – 0:2. Как забили Мане и Роналду. Видео голов, обзор
Бавария – Вердер – 4:0. Бенефис Гарри Кейна. Видео голов и обзор
Бенфика – Жил Висенте – 2:1. Сыграли Трубин и Судаков. Видео голов и обзор
