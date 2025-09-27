ВИДЕО. Марсель с голом Обамеянга переиграл Страсбург. Соболь – вне заявки

В 6-м туре французской Лиги 1 «Марсель» одержал сложную выездную победу над «Страсбургом» со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет на 49-й минуте благодаря голу Абдула Уаттары.

Позднее Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет, вернув интригу в матч.

Решающий гол забил Майкл Мурильо на 90+1-й минуте, обеспечив «Марселю» три очка.

Украинский защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь не был включен в заявку на игру.

На вершине таблицы 5 команд набрали по 12 очков: Марсель, Монако, ПСЖ, Лион, Страсбург

Лига 1. 6-й тур, 26 сентября 2025

Страсбург – Марсель – 1:2

Голы: Уаттара, 49 – Обамеянг, 78, Мурильо, 90+1

Видео голов и обзор матча