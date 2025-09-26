Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 сентября 2025, 21:50
Серхио объявил о завершении карьеры в ближайшее время

Последний из легендарного трио полузащиты. Статистика Бускетса за карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

37-летний полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс официально объявил о завершении профессиональной карьеры в конце сезона MLS. Он является последним действующим игроком из легендарного трио полузащиты «Барселоны» и сборной Испании, в которое, кроме него, входили Андрес Иньеста и Хави.

За свою карьеру Бускетс выступал только за два клуба: «Барселона» и «Интер Майами». На клубном уровне испанец провел 829 матчей, забил 19 голов и отдал 62 результативные передачи.

За национальную команду Испании Серхио сыграл 143 матча, в которых набрал 11 очков по системе «гол + пас» (2 гола, 9 ассистов). В 2010 году в составе «Фурии Рохи» он стал чемпионом мира, а в 2012 — чемпионом Европы.

Как игрок Бускетс завоевал 36 трофеев, среди которых самыми престижными являются кубки Лиги чемпионов (3), ЧМ и ЧЕ.

Все трофеи Серхио Бускетса (36)

  • Чемпионат мира
  • Чемпионат Европы
  • Лига чемпионов (3)
  • Суперкубок УЕФА (3)
  • Чемпионат Испании (9)
  • Кубок Испании (7)
  • Суперкубок Испании (7)
  • Клубный чемпионат мира (3)
  • Чемпионат MLS
  • Кубок лиг
Барселона Major League Soccer (MLS) Серхио Бускетс завершение карьеры Интер Майами статистика сборная Испании по футболу
