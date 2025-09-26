Последний из легендарного трио полузащиты. Статистика Бускетса за карьеру
Серхио объявил о завершении карьеры в ближайшее время
37-летний полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс официально объявил о завершении профессиональной карьеры в конце сезона MLS. Он является последним действующим игроком из легендарного трио полузащиты «Барселоны» и сборной Испании, в которое, кроме него, входили Андрес Иньеста и Хави.
За свою карьеру Бускетс выступал только за два клуба: «Барселона» и «Интер Майами». На клубном уровне испанец провел 829 матчей, забил 19 голов и отдал 62 результативные передачи.
За национальную команду Испании Серхио сыграл 143 матча, в которых набрал 11 очков по системе «гол + пас» (2 гола, 9 ассистов). В 2010 году в составе «Фурии Рохи» он стал чемпионом мира, а в 2012 — чемпионом Европы.
Как игрок Бускетс завоевал 36 трофеев, среди которых самыми престижными являются кубки Лиги чемпионов (3), ЧМ и ЧЕ.
Все трофеи Серхио Бускетса (36)
- Чемпионат мира
- Чемпионат Европы
- Лига чемпионов (3)
- Суперкубок УЕФА (3)
- Чемпионат Испании (9)
- Кубок Испании (7)
- Суперкубок Испании (7)
- Клубный чемпионат мира (3)
- Чемпионат MLS
- Кубок лиг
🇪🇸 Sergio Busquets’ career stats:— Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) September 26, 2025
⚽️ 21 goals
🎯 71 assists
🏆 36 trophies
“If you watch the whole game, you won't see Busquets, but watch Busquets, and you will see the whole game” ♥️ pic.twitter.com/CSLoK0mTHz
And then there were none…— Sara 🇵🇸 (@SaraFCBi) September 26, 2025
Xavi, Iniesta and Busquets, it was a true pleasure 🇪🇸❣️ pic.twitter.com/x1kZgibuHI
