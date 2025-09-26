Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Атлетико Мадрид – Реал Мадрид
Поединок пройдет 27 сентября, игра начнется в 17:15 по Киеву
27 сентября Реал Мадрид сыграет на выезде против Атлетико Мадрид в матче седьмого тура Ла Лиги 2025/26.
Коллективы проведут поединок на стадионе Метрополитано в столице Испании. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по Киеву.
Наставниками коллективов являются Хаби Алонсо (Реал) и Диего Симеоне (Атлетико).
За шесть туров Реал набрал 18 очков из 18 возможных и идет на первом место в таблице чемпионата Испании. У Атлетико всего девять пунктов.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
