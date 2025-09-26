Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
26 сентября 2025, 21:21 | Обновлено 26 сентября 2025, 21:45
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Атлетико Мадрид – Реал Мадрид

Поединок пройдет 27 сентября, игра начнется в 17:15 по Киеву

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Атлетико Мадрид – Реал Мадрид
27 сентября Реал Мадрид сыграет на выезде против Атлетико Мадрид в матче седьмого тура Ла Лиги 2025/26.

Коллективы проведут поединок на стадионе Метрополитано в столице Испании. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставниками коллективов являются Хаби Алонсо (Реал) и Диего Симеоне (Атлетико).

За шесть туров Реал набрал 18 очков из 18 возможных и идет на первом место в таблице чемпионата Испании. У Атлетико всего девять пунктов.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Атлетико Мадрид – Реал Мадрид

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
