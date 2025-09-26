Бывший футболист объяснил, почему Рафинье не удалось выиграть Золотой мяч

Бывший игрок «Руха» и «Зари» Максим Белый объяснил, почему бразильский вингер «Барселоны» Рафинья не завоевал «Золотой мяч» в 2025 году.

«Рафинья… Я не могу сказать, что он творил какие-то невероятные вещи. Все-таки это индивидуальная награда. Что там нравится болельщикам? Обводки, невероятные голы, красивые моменты. Рафинья забивал и просто приносил результат. Он много забивал за «Барселону», но это были такие рабочие мячи крайнего нападающего.

Даже вспомним игру с «Бенфикой», когда они выиграли 5:4 – я следил за этим поединком. Он провёл, возможно, свой самый слабый матч за «Барселону», но забил два мяча, и команда победила. Просто из ничего: один мяч – после того как мяч попал в голову сопернику, второй – в контратаке.

Поэтому о Рафинье скажу так: он не был чрезвычайно ярким, но заслуженно попал в топ-5. Потому что благодаря его голам, переломным во многих моментах, «Барселона» до последнего боролась в Лиге чемпионов», – сказал Белый.