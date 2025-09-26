Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Пекине на 27 сентября
В субботу сыграют Даяна Ястремская, Марта Костюк и Людмила Киченок
27 сентября на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине продолжатся матчи второго раунда в одиночном разряде, а также поединки первого круга в парном.
В субботу из украинок в Китае сыграют три теннисистки: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Людмила Киченок.
Костюк и Ястремская выступят в одиночке, а Киченок начнет выступления в парном турнире вместе с Эллен Перес.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Пекине на 27 сентября
WTA 1000 Пекин. Одиночный разряд, 1/32 финала
Корт №4. 1-й запуск (не ранее 06:00)
Даяна Ястремская [29] – Джессика Бузас Манейро
Brad Drewett. 3-й запуск (не ранее 09:00)
Марта Костюк [23] – Элла Зайдель
WTA 1000 Пекин. Парный разряд, 1/16 финала
Корт №5. 1-й запуск (не ранее 06:00)
Людмила Киченок / Эллен Перес – Жаклин Кристиан / Лейла Фернандес
