Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
26 сентября 2025, 19:29 | Обновлено 26 сентября 2025, 19:49
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Пекине на 27 сентября

В субботу сыграют Даяна Ястремская, Марта Костюк и Людмила Киченок

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Пекине на 27 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine

27 сентября на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине продолжатся матчи второго раунда в одиночном разряде, а также поединки первого круга в парном.

В субботу из украинок в Китае сыграют три теннисистки: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Людмила Киченок.

Костюк и Ястремская выступят в одиночке, а Киченок начнет выступления в парном турнире вместе с Эллен Перес.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Пекине на 27 сентября

WTA 1000 Пекин. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №4. 1-й запуск (не ранее 06:00)

Даяна Ястремская [29] – Джессика Бузас Манейро

Brad Drewett. 3-й запуск (не ранее 09:00)

Марта Костюк [23] – Элла Зайдель

WTA 1000 Пекин. Парный разряд, 1/16 финала

Корт №5. 1-й запуск (не ранее 06:00)

Людмила Киченок / Эллен Перес – Жаклин Кристиан / Лейла Фернандес

По теме:
Марта Костюк – Элла Зайдель. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Пекине
Марта Костюк – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Бузас Манейро. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Пекине
WTA Пекин расписание Даяна Ястремская Марта Костюк Джессика Бузас Манейро Элла Зайдель Людмила Киченок Эллен Перес Жаклин Кристиан Лейла Фернандес
