«Если это ему не мешает, то почему бы и нет?» Экс-игрок – о тусовках Ямаля

Бывший футболист луганской «Зори» Максим Белый высказался о частых скандалах вокруг талантливого вингера сборной Испании и «Барселоны» – Ламина Ямаля.

«Ямаль – он еще ребенок, фактически только что окончил школу. Конечно, когда такая слава свалилась на него, может возникнуть соблазн. Тем более сейчас мир другой: соцсети, популярность зашкаливает. Не обязательно быть мегазвездой футбола, чтобы раскрутиться в социальных сетях. И понятно, что эта слава свалилась и где-то повлияла на него. Но он ребенок, у него вся жизнь впереди. Где-то хочется вечеринок и всего этого.

Но если это не мешает футболу, то почему бы и нет? Каждый сам выбирает свой путь. Насколько это скажется в долгосрочной перспективе – покажет только время. Но пока то, что он демонстрирует на поле – уникально. В таком возрасте показывать настолько зрелый футбол и иметь такую технику – это просто невероятно. Думаю, пройдут несколько лет, он нагуляется, и у него все будет. Ведь вся жизнь впереди», – прокомментировал Белый.