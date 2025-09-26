Украина. Премьер лига26 сентября 2025, 16:58 | Обновлено 26 сентября 2025, 17:00
Единственный матч игрового дня в УПЛ: Кудровка и Эпицентр назвали составы
Поединок седьмого тура начнется в 18:00
26 сентября 2025, 16:58 | Обновлено 26 сентября 2025, 17:00
26 сентября два новичка Украинской Премьер-лиги, «Кудровка» и «Эпицентр», сыграют в седьмом туре чемпионата Украины.
Принимать поединок будет столичный стадион «Оболонь Арена».
Рассудит встречу УПЛ – Дмитрий Кубряк. Начнется игра в 18:00 по Киеву.
За час до начала матча оба тренера определились с основным составом на игру.
Стартовые составы команд на матч «Кудровка» – «Эпицентр».
