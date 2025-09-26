Единственный матч игрового дня в УПЛ: Кудровка и Эпицентр назвали составы

26 сентября два новичка Украинской Премьер-лиги, «Кудровка» и «Эпицентр», сыграют в седьмом туре чемпионата Украины.

Принимать поединок будет столичный стадион «Оболонь Арена».

Рассудит встречу УПЛ – Дмитрий Кубряк. Начнется игра в 18:00 по Киеву.

За час до начала матча оба тренера определились с основным составом на игру.

Стартовые составы команд на матч «Кудровка» – «Эпицентр».