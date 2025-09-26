Блохин разозлился на фанатов: «А Беланова кто помнит?»
Легендарный футболист обратился к детским тренерам
Легендарный украинский футболист Олег Блохин рассказал об отношении нынешнего поколения украинских болельщиков к легенде футбола.
«Да пацаны сейчас ходят, говорят «Месси» и «Роналду». Они не помнят Блохина. Шевченко может вспомнить, а Беланова кто помнит? Об этом должны детские тренеры рассказывать и показывать. Вот у Динамо Киев три обладателя «Золотого мяча».
Сажайте ребят из академии и показывайте моменты какие-нибудь, учите. А они все желают уехать за границу, учат английский язык и хотят в Англию. А что не играют? Потому что в Англию хотят», – высказался Блохин.
Среди украинцев «Золотой мяч» выигрывали три футболиста: Андрей Шевченко в 2004 году в составе Милана, Игорь Беланов – в 1986 году с Динамо, а Олег Блохин – в 1975 году, также с бело-синими.
Ти їх ще спитай, хто зав'язав гордієв вузол і розрубав сади Семіраміди (і це хто?) Хоча, ти сам, мабуть, не в курсі ;)
Щодо "показуйте моменти", тут загнув. Зараз тих мультиків дивляться - ви за всю кар'єру стільки не бачили. Правда, допомагає не так щоби дуже.
А, і гол Баварії всі, хто цікавився, знають на пам'ять, не переживай.
Минулим ситий не будеш.