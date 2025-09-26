Блохин разозлился на фанатов: «А Беланова кто помнит?»

Легендарный украинский футболист Олег Блохин рассказал об отношении нынешнего поколения украинских болельщиков к легенде футбола.

«Да пацаны сейчас ходят, говорят «Месси» и «Роналду». Они не помнят Блохина. Шевченко может вспомнить, а Беланова кто помнит? Об этом должны детские тренеры рассказывать и показывать. Вот у Динамо Киев три обладателя «Золотого мяча».

Сажайте ребят из академии и показывайте моменты какие-нибудь, учите. А они все желают уехать за границу, учат английский язык и хотят в Англию. А что не играют? Потому что в Англию хотят», – высказался Блохин.

Среди украинцев «Золотой мяч» выигрывали три футболиста: Андрей Шевченко в 2004 году в составе Милана, Игорь Беланов – в 1986 году с Динамо, а Олег Блохин – в 1975 году, также с бело-синими.