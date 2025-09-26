«I'm back». Ямаль анонсировал свое возвращение после травмы

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль восстановился после травмы паха. Об этом сам 18-летний футболист намекнул в своем Instagram.

Игрок опубликовал Stories с хайлайтами своей игры и подписью:

«hey! i’m back😜🕺🏾».

Из-за травмы Ламин пропустил последние 4 поединка, но «Барселона» выиграла все эти матчи.

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 3 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.