«I'm back». Ямаль анонсировал свое возвращение после травмы
Юный вингер, похоже, в ближайшее время сможет появиться на поле
Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль восстановился после травмы паха. Об этом сам 18-летний футболист намекнул в своем Instagram.
Игрок опубликовал Stories с хайлайтами своей игры и подписью:
«hey! i’m back😜🕺🏾».
Из-за травмы Ламин пропустил последние 4 поединка, но «Барселона» выиграла все эти матчи.
В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 3 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.
