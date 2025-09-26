Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «I'm back». Ямаль анонсировал свое возвращение после травмы
Испания
26 сентября 2025, 15:14 |
213
0

«I'm back». Ямаль анонсировал свое возвращение после травмы

Юный вингер, похоже, в ближайшее время сможет появиться на поле

26 сентября 2025, 15:14 |
213
0
«I'm back». Ямаль анонсировал свое возвращение после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль восстановился после травмы паха. Об этом сам 18-летний футболист намекнул в своем Instagram.

Игрок опубликовал Stories с хайлайтами своей игры и подписью:

«hey! i’m back😜🕺🏾».

Из-за травмы Ламин пропустил последние 4 поединка, но «Барселона» выиграла все эти матчи.

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 3 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

По теме:
ФОТО. Жена вратаря Реала блеснула образом на церемонии Forbes
Жирона – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ИНЬЕСТА: «Какая привилегия – провести с тобой все эти годы, брат»
Ламин Ямаль Барселона травма травма паха Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Вус Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»
Футбол | 26 сентября 2025, 14:25 7
Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»
Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»

Иван Дзадзарони – о выступлении украинского нападающего

Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Бокс | 25 сентября 2025, 18:19 2
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»

Промоутер переживал за Александра в последнем поединке против Дюбуа

Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Футбол | 26.09.2025, 07:26
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Матч чемпионата мира 2026 под угрозой переноса. Об этом говорит сам Трамп
Футбол | 26.09.2025, 15:58
Матч чемпионата мира 2026 под угрозой переноса. Об этом говорит сам Трамп
Матч чемпионата мира 2026 под угрозой переноса. Об этом говорит сам Трамп
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 26.09.2025, 13:18
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
25.09.2025, 07:38 14
Футбол
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 7
Бокс
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
24.09.2025, 20:05 1
Футбол
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 15
Футбол
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 5
Футбол
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 12
Футбол
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем