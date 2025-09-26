Мадридское дерби: как на нем заработать? Анонс и прогнозы на 7 тур Ла Лиги

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий тур.

«Я худший тренер Ла Лиги», – сказал Мичел, наставник «Жироны», после матча своей команды на выходных. После этого она приехала в Бильбао и шокировала местный «Атлетик»: отобрала очки у представителя Испании в ЛЧ (1:1). На этот раз Мичел худшим себя не называл. Возможно, зря: это работает. Нет, не так: только это и работает. «Жирона» имеет с запасом худшую оборону в чемпионате. Никто на данном этапе сезона за последние годы (!) не имел столько пропущенных. Спасать ситуацию должна атака, но Цыганков травмирован, да и вообще футболисты линии мрут как мухи: теперь и Ван де Бек выбыл, говорят, на полгода. Легче не становится. Поэтому ничья в Бильбао – не что иное, как чудо. Надеюсь, не зря – и теперь «Жирона» заиграет хоть немного лучше. Или хотя бы Мичел не будет считать себя худшим в Ла Лиге – это тоже неплохо.

О действительно худших и лучших поговорим в этом материале – уже традиционном тексте с прогнозами на тур Ла Лиги. В мид-уик, между прочим, заработали: при ставке в 1000 грн на событие смогли «чистыми» получить 4250. Подняли даже на матче «Хетафе» с «Алавесом».

Жирона – Эспаньол, Обе забьют, 1.71

Как и говорил, местные имеют худшую защиту в лиге. С запасом худшие по xGA и количеству пропущенных. В прошлом сезоне безнадежный «Вальядолид» пропустил 90 мячей в чемпионате и наиграл на 77 – а «Жирона» со своим нынешним темпом претендует на результат в 100+ по обоим показателям. И это она еще даже не играла ни с «Барселоной», ни с «Реалом». Невозможно поверить, что не пропустит. «Эспаньол» до сих пор забивал в сезоне всем, кроме «сливочных». Но и пропустил во всех матчах, кроме одного, и это логично: каталонцы только в прошлом сезоне боролись за выживание в Примере и выжили лишь благодаря подвигам вратаря (теперь тот играет за «Барселону»). Тренер все тот же. И состав все тот же. «Эспаньол» без гостевых сухарей с апреля, «Жирона» может полагаться только на атаку – они нашли друг друга.

Хетафе – Леванте, ИТБ2(0.5), 1.62

«Леванте» – автобус с владением мяча менее 40% в большинстве поединков сезона. Минусы: матчи команды неприятно смотреть. Плюсы: это работает. «Леванте» – чемпион Сегуды. «Леванте» уже отличился в сезоне в воротах «Барселоны» и «Реала». Он крайне конкретен. А «Хетафе» – да, прессинг-машина с показателем PPDA выше, чем у того же «Реала». Но еще – команда, которой неудобно играть первым номером. Однако придется. Высокий прессинг-блок «Хетафе» будут перебрасывать лонгболлами. Команду накажут за неумение качественно играть в пас и сохранять владение. В прошлом сезоне местные пропустили 39 за 38 туров чемпионата – топ для середняка/аутсайдера, но на ноль сыграли против последней пятерки лиги только 30% матчей. Просто не их сценарий. Но сценарий «Леванте». Здесь нужно ловить гол приезжих.

Атлетико – Реал Мадрид, Угловые: ТМ10.5, 1.5

«Реал» в этом сезоне существенно прибавил в прессинге, поэтому стал допускать у своих ворот меньше, чем раньше, угловых (4.24/тур в розыгрыше 24/25, в текущем – 3.67, без матча в меньшинстве с «Сосьедадом» – ровно по 2). «Атлетико» в кризисе, но соперника к своим владениям подпускает нечасто и до сих пор – по 2.67 углового за поединок. 5 из 6 последних мадридских дерби прошли через ТМ10.5 по угловым, и сейчас не тот момент, когда должно иметь место такое редкое исключение: это старт сезона, никто не перейдет с первых минут на осаду ворот соперника. Матч может в очередной раз получиться достаточно осторожным, а мяч рискует застрять где-то в районе центра поля. У команд на пару за 6 туров 2 забитых после стандартов – это не их главное оружие, они не будут целенаправленно искать угловые. Тогда вряд ли найдут много.

Атлетико – Реал Мадрид, Мбаппе ТБ0.5, 2

Матч – большой, а основная линия – неинтересная. Поэтому позволю себе дать на него аж 2 прогноза на смолы. Килиан – лучший футболист мира прямо сейчас. Букмекер уже выкатил линию на обладателя ЗМ-2026, и француз там – второй главный фаворит. Потому что «Реал» по игре – один из лучших в мире. Потому что футбол мадридцев заточен под то, чтобы Мбаппе забивал. Потому что сам Килиан в огне: оформил 13 голевых действий в 9 матчах сезона во всех турнирах. Только один раз покинул поле без единого забитого или хотя бы результативного паса. В Ла Лиге он в среднем наносит аж по 6 ударов за матч! Безумная нацеленность на ворота. Даже в плохом сезоне, когда многое не получилось у него и команды, он забил 31 гол в чемпионате. Теперь пойдет на 40+, как Роналду и Месси в свое время. Если так, то его гол за коэффициент в двойку в ворота любой команды – подарок. Тогда надо брать.

Мальорка – Алавес, ИТБ2(0.5), 1.57

Есть ощущение, что «Мальорка» выдыхается. Каждый следующий матч – тяжелее предыдущего. И если сначала была заруба с «Эспаньолом» (2:3), то дальше – отбивание с божьей (и вратарской) помощью против «Атлетико» (1:1), на неделе – разгром по содержанию на выезде у «Сосьедада» (только 0:1, но соперник имел шансы на 2.83 xG). Становится все хуже, есть ощущение, что вот-вот «Мальорка» сядет в лужу и утонет в ней. Возможно, уже сейчас. Не могу сказать много хорошего об «Алавесе». Это обычная, рабочая команда, которая всегда много бегает, а когда в форме – больше всех остальных в чемпионате. Пока ноги работают, поэтому он забил в 5 из 6 первых туров в лиге. Не впечатляет по xG, обычно ограничивается единственным голом. Но «Мальорка» вообще 3 тура подряд по 2+ xGA у собственных ворот допускает. Ей забьет любой, кто в тонусе. «Алавес» должен.

Вильярреал – Атлетик, Обе забьют: нет, 1.95

Я уже пытался сыграть данный вариант в матче «Вильярреала» в мид-уик – не сработало. Однако было действительно близко: одна из команд набрала только 0.84 xG. Попробуем «продублировать» ту ставку. Аргументы все те же: «Вильярреал» не является командой, которая играет только в атаку. Ни одна команда в карьере Марселино такой не была. Его ненавидели во Франции за незрелищный футбол, а его «Валенсия» на дистанции более сотни матчей пропускала в среднем меньше гола/поединок. Просто в «Вильярреале» у тренера слабые защитники и продуктивное нападение. Тем не менее, в 4 из 7 матчей «субмарины» в сезоне ставка сыграла. В 3 из 4 крайних «Атлетика» – также. За 2 очных матча в прошлом розыгрыше команды забили в ворота друг друга суммарно 2 гола. Последняя личная встреча – 0:0. Может быть скучно.

Райо Вальекано – Севилья, Угловые: ИТБ1(5.5), 1.85

Нет причин ставить на победу в матче «Севильи», но коэффициент на выигрыш «Райо» – недостаточный, чтобы рисковать. Поэтому неосновная линия. «Севилья» – абсолютная сырая. Имеет в чемпионате разницу голов 10:10, однако по ожидаемым – 5.43 на 10.11. Просто эффективна в атаке – поэтому середняк, а не аутсайдер. Интересно: мяч в ее матчах больше времени проводит на ее трети поля (30%), чем на трети ее соперников (27%). Команда просто так себе играет в футбол. Это влияет и на угловые: в 2 из 3 выездов она позволила соперникам подать на ее ворота по 10+! А ведь это были всего лишь «Атлетик» и «Жирона»... «Райо» в прошлом сезоне был в топ-4 лучших команд Ла Лиги по угловым/матч (5.32), а в этом выполняет в среднем вообще по 6. Во всех турах подал 4+, в 67% – не менее 6. Здесь можно не бояться ставить против «Севильи».

Эльче – Сельта, ТБ2.5, 2.15

«Сельта» отыграла 6 матчей подряд через ТМ2.5, а затем получила в соперники развесёлый «Штутгарт» на неделе – и сразу пробила ТБ (1:2). Показательно. В прошлом сезоне команда вошла в список всего лишь трех клубов Ла Лиги, которые и забили, и пропустили по 50+ голов в течение 38 туров. А еще провела на 2 матча через ТБ2.5 больше, чем сам «Реал». Летом приобрела еще пару сильных игроков именно в группу атаки. Нонсенс, что уже 6 туров в Ла Лиге не может пробить стандартный ТБ вообще. Аномалия, что абсолютно все эти матчи сыграла аккуратно с парой голов: 0:2, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1. Всегда не хватает одного забитого или пропущенного. А может, не хватает соперника, который хотел бы играть и обмениваться моментами. «Эльче» хочет и будет. Он забивал во всех турах Ла Лиги в сезоне, пропускал в большинстве. Можно играть против серии «Сельты».

Барселона – Реал Сосьедад, Ф1(-1.5), 1.68

Я думаю, вы выше уже убедились: люблю изобретать велосипед. Но в этот раз нет смысла. Ставки с минусовыми форами на «Реал» и «Барселону» – скучные. Но здесь такая имеет смысл. Давайте я специально ничего не буду писать о каталонцах: вы и сами знаете, насколько они круто играют и часто побеждают. Подойдем с другой стороны: «Сосьедад» выглядит плохо. Имел отдельные хорошие отрезки в нескольких матчах, но в целом – мрак. За 6 туров выиграл один раз – у «Мальорки», которая в сезоне вообще без побед. Но это дома. В гостях проиграл 10 из 14 последних матчей Ла Лиги. Последний раз побеждал в чемпионате вне Сан-Себастьяна в апреле, а действующую команду Примеры – еще в 2024 году. «Барселоне» в гостях «Сосьедад» проиграл в ЛЛ – внимание! – 26 из 27 последних поединков. Удобный соперник для каталонцев. Не должны заметить.

Бетис – Осасуна, Угловые: ИТБ2(3.5), 1.75

Снова ставка против серии. На старте сезона «Осасуна» подает очень мало угловых – в среднем только по 1.83 за матч. Это меньше всех в лиге. «Севилья» сырая. «Эльче» имеет проблемы с доставкой круглого в опасные зоны. «Овьедо» не хватает класса футболистов. «Леванте» – вообще автобус. Но все названные имеют средний показатель корнеров больше, чем «Осасуна». В прошлом чемпионате худшая команда по угловым на дистанции исполняла в среднем по 2.97 за 90 минут – намного больше, чем нынешняя «Осасуна». Да что там: сама «Осасуна» в прошлом сезоне исполняла по 4.63, даже в гостях – по 4.37. Это не топ-цифры, но средние, она не аутсайдер по этому аспекту. Ну, не была. В новом сезоне забивает в большинстве матчей, то есть атакует на нормальном уровне. Следовательно, свои угловые будет добирать. Вероятно, уже в самое ближайшее время.

Валенсия – Овьедо, ТБ2, 1,55

Завершим текст максимально осторожной ставкой. Вчера меня поразил «Овьедо», который прессинговал «Барселону», выбегал в атаку группой больше пары футболистов, забил первым... Но все равно проиграл 1:3, потому что имеет худших игроков в Примере, а те просто не вывозят: уступают в дуэлях. Именно такой в сезоне «Овьедо»: моментами играющий, но слабый. Из-за первого продолжит забивать, из-за второго – пропускать. «Валенсия» провела 5 из 6 своих матчей в сезоне через ТБ1.5, 3 из 4 последних – через ТБ2.5. Она пропустила в большинстве поединков, но и забила как минимум дважды в половине. Это не типичный низкоуровневый коллектив второй половины таблицы, она играет в футбол с обменом атаками. Кстати, уже «раскрутила» на ТБ2.5 на своем поле даже скучный «Хетафе» (3:0). Сыграть веселый матч с «Овьедо» не будет сложнее.

