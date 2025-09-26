Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Для меня он – провал». В Италии раскритиковали Довбика
Италия
26 сентября 2025, 19:41
548
3

Давиду Росси не понравилась игра Артема против Ниццы

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Давид Росси высказался об игре украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы против французской «Ниццы» (1:2):

«Для меня провал – Довбик, а лучший в матче – Манчини. Вчера он забил первый настоящий гол «Ромы».

Я видел, как Эль-Айнауи немного растерялся в первом тайме, как и все остальные. Не думаю, что он технически экстраординарен, с этой точки зрения он нормальный игрок. Его лучшее качество – это то, что он пытается читать игру, он всегда думает о своей позиции, он тактический игрок. Он развивается, потому что понимает как правильную позицию на поле, так и тайминг игры...».

Дмитрий Вус
contr
Довбику пох ! Контракт діє зарплата йде ☝️
Arera
Довбик уже заепал всех...
Перший Серед Рівних
Я згоден
